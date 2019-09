Parteien fordern mehr Geld für Pflege

Im Wahlkampffinale sitzt die Geldbörse locker: Gleich mehrere Parteien ventilierten am Sonntag Vorschläge zum Thema Pflege. Sie gehen in dieselbe Richtung: Der Staat soll künftig den Betroffenen und ihren Angehörigen mehr Geld zukommen lassen.

VP-Obmann Sebastian Kurz sprach sich für einen "Pflege-daheim-Bonus" aus. Wird ein Pflegebedürftiger der Stufe drei von seinen Angehörigen zuhause betreut, so soll es dafür 1500 Euro im Jahr zusätzlich geben. Für die Stufen darunter sind 500 beziehungsweise 1000 Euro als Bonus geplant. "Die vielen pflegenden Angehörigen verdienen die volle Unterstützung des Staates", sagte Kurz.

> Video: ÖVP will „Pflege-daheim-Bonus“ für Angehörige

FP-Obmann Norbert Hofer besserte in der ORF-Pressestunde finanziell nach. Er verlangte, dass Pflegebedürftige, die daheim gepflegt und betreut werden, in allen Pflegegeldstufen ab Stufe drei 50 Prozent mehr erhalten sollen. Dies würde für die Stufe drei statt 451,8 692,7 Euro im Monat bedeuten. In der Stufe sieben kämen die Betroffenen auf 2533,4 statt 1688,9 Euro. Hofer plädierte zudem dafür, dem Thema einen größeren Stellenwert einzuräumen und ein eigenes Pflege-Staatssekretariat zu schaffen.

> Video: Norbert Hofer (FPÖ) über die Pflegefinanzierung

Die SPÖ konnte mit den neuen VP-Vorschlägen wenig anfangen. "Ein Bonus von 41 bis 125 Euro im Monat, den man auch noch selbst mit seiner Versicherung eingezahlt hat, ist unzureichend", sagte SP-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Wichtig seien die Einrichtung von Pflegeservicestellen, bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte und ein Rechtsanspruch auf Teilzeit für pflegende Angehörige.

Auch die Neos sprachen von einer verfehlten Politik: Man solle nicht über einen Bonus, sondern über ehrliche Lösungen im Pflegebereich nachdenken.

Im Juli hatten die Parteien eine jährliche Valorisierung des Pflegegelds beschlossen. WIFO-Chef Christoph Badelt warnte vor weiteren Wahlzuckerln, es brauche ein Gesamtkonzept für die Pflege.

