Parteien bekommen dank Inflation heuer deutlich mehr Geld vom Bund

Im Kanzleramt gibt man sich noch zurückhaltend: Wie hoch das Plus bei der Parteienförderung heuer ausfalle, könne erst mit Vorliegen der offiziellen Inflationsrate für 2022 im Februar berechnet werden, heißt es.

Die APA hat auf Basis vorläufiger Daten bereits nachgerechnet: Die Parteienförderung steigt demnach von 31,8 Millionen Euro auf 34,5 Millionen, für die Klubförderung gibt die Parlamentsdirektion bereits ein Plus von 1,4 Millionen Euro auf 26,3 Millionen an – lediglich die Akademieförderung ist seit 2014 eingefroren. In Summe ergibt das heuer 71,3 Millionen Euro Bundesförderungen, ein Plus von 6,2 Prozent. Aufgeteilt wird dies nach dem Stärkeverhältnis im Nationalrat.

