Parlamentstage mit neuer Regierung und Neuwahltermin

Schon am heutigen Dienstag macht der Verfassungsausschuss den Neuwahlantrag beschlussreif. Das heißt, die Parteien müssen sich auf einen Termin einigen. Ein Favorit zeichnet sich bereits ab: der 29. September. Endgültig festgelegt wird der Wahltermin von der Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrats. Der formelle Beschluss fällt am Mittwoch.

Der Nationalrat wird einen Termin für die Neuwahlen beantragen:

Zuvor wird in der Sitzung am Mittwoch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ihre Regierungserklärung abhalten und das neue Kabinett vorstellen. Eine solche Erklärung ist immer dann notwendig, wenn sich die Zusammensetzung der Regierung verändert.

Eine weitere Auswirkung des Ibiza-Videos beschäftigt die Abgeordneten voraussichtlich am Donnerstag. Weil der zurückgetretene FP-Chef Heinz-Christian Strache in dem 2017 heimlich aufgenommenen Video freimütig über verdeckte Parteienfinanzierung über parteinahe Vereine spricht, will die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermitteln. Für Strache selbst gilt keine parlamentarische Immunität, wohl aber für den Abgeordneten Markus Tschank, der in mehreren FP-nahen Vereinen aktiv war. Der Immunitätsausschuss tagt Mittwochabend, die Abgeordneten müssen dann am Donnerstag über die Aufhebung der Immunität entscheiden. Gegen Tschank ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der verdeckten Parteienfinanzierung.

Parteienfinanzierung ist auch im heutigen Verfassungsausschuss ein Thema. Initiativen für strengere Regeln stehen von SPÖ, FPÖ, Neos und Liste Jetzt auf der Tagesordnung. Liste Jetzt wollen außerdem ein Minderheitenrecht zur Ministeranklage einführen. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit für den Antrag dürfte sich ausgehen, sofern auch zwei fraktionslose Abgeordnete mitstimmen. Dass die ÖVP mitstimmt, wird nicht erwartet.

Einen Antrag zur endgültigen Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie will im Plenum die SPÖ einbringen. Dieser soll dann dem zuständigen Gesundheitsausschuss zugewiesen werden. Die ÖVP hat Zustimmung signalisiert, will zuvor aber ein mögliches dahin gehendes Urteil des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) abwarten. Ebenfalls per Initiativantrag will Ex-Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) das Verbot von Plastik-Tragtaschen ab 1. Jänner 2020 doch noch umsetzen. Es könnte nach der Behandlung im Umweltausschuss im Juli im Plenum beschlossen werden.

Außerdem werden am Donnerstag die drei neuen Volksanwälte Bernhard Achitz (SPÖ), Werner Amon (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ) gewählt.

Am Freitag werden die Inseratenausgaben der öffentlichen Hand für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Außerdem sind die neuen Minister dann in Luxemburg gefordert - beim Rat der Sozialminister sowie der Finanzminister.

