Parlamentsreigen: Das Plenum vor der Wahl bleibt

Wenige Tage vor der Wahl am 29. September tritt noch einmal der Nationalrat zusammen. Die Befürchtung, dass Wahlzuckerl beschlossen werden, ist groß.

Am Montag meldeten sich die Neos mit dem Vorschlag zu Wort, die Sitzung auf die Zeit nach der Wahl zu verschieben. Die ÖVP zeigte sich gesprächsbereit. Einer Verschiebung zustimmen werde sie aber nur, wenn dies auch alle anderen Parteien mittragen.

In der Sitzung sollen plangemäß noch Teile der Steuerreform inklusive der Entlastung von Geringverdienern beschlossen werden – die Kosten dafür werden mit mehreren hundert Millionen Euro veranschlagt. SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt wollen jedenfalls den Termin vor der Wahl beibehalten.

Offen ist nach wie vor, wann es eine Sondersitzung zur Schredder-Affäre geben wird. Diese war von Liste-Jetzt-Mandatar Peter Pilz gefordert worden. Er will aufklären, wieso ein Mitarbeiter von Sebastian Kurz fünf Festplatten aus dem Kanzleramt schreddern ließ.

Die FPÖ zeigte sich interessiert an einer Sondersitzung und nannte Mitte August als mögliches Datum. Zuvor wollen die Freiheitlichen aber noch abwarten, was die von Kanzlerin Brigitte Bierlein angeordnete interne Prüfung ergibt. Ein Ergebnis liege noch nicht vor, hieß es dazu gestern aus dem Kanzleramt, man arbeite noch daran.

In der SPÖ sieht man eine Sondersitzung aus zweierlei Gründen skeptisch. Einerseits kann Kurz, da er nicht mehr Kanzler ist, nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Andererseits müssten in einer solchen Sitzung alle Fristsetzungsanträge, die mit August angesetzt sind, behandelt werden. Dazu zählt auch die von der SPÖ forcierte Verlängerung des Arbeitslosenprogramms "Aktion 20.000". Müsste man das Thema bereits im August im Parlament behandeln, würde es deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten als im September, so das Kalkül.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Peter Pilz

Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at