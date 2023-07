Parlamentskehraus: Ein Klavier, das verstimmt, ein Abschied, ein Marathon

Nach drei abschließenden Plenartagen und dem Beschluss eines üppigen Gesetzespakets geht der Nationalrat am Freitag in die Sommerpause. Abgesehen von der jederzeit möglichen Einberufung einer Sondersitzung müssen die 183 Mandatare erst wieder am 20. September im Plenum Platz nehmen. Im Folgenden die Höhepunkte einer turbulenten Tagungsperiode.