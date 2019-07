Parlament: "Wurst-Rationierung" für Parteien lässt die Wogen hochgehen

Die Regierung setzte gestern – ganz sachlich und ohne Medienauftritt – den finalen Schritt zur Neuwahl: Im Ministerrat fixierte das Übergangskabinett von Kanzlerin Brigitte Bierlein den 29. September als Wahltermin (Details siehe Box). Alles andere als sachlich ging es wenige Meter entfernt im Nationalrat in der Hofburg zu: Vor allem die von SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt paktierte Neuregelung der Parteienfinanzierung ließ vor der Sommerpause die Gemüter noch einmal ziemlich erhitzen.

Da sprach SP-Vizeklubobmann Jörg Leichtfried vom "Eindruck, dass es sich Reiche in unserem Land richten können, mit bestechlichen Parteien", wenn nicht das Spendenlimit eingezogen werde. Wie berichtet, sollen Einzelspender Parteien künftig nicht mehr als 7500 Euro jährlich zukommen lassen können, die Obergrenze wird mit 750.000 Euro fixiert.

Aufschreie aus türkisen und blauen Reihen ließen Leichfried reumütig ans Rednerpult zurückkehren: Er wolle verhindern, "dass Politik für die Spender gemacht wird", nahm er den Sager von "bestechlichen Parteien" zurück. VP-Generalsekretär Karl Nehammer tobte: "Die SPÖ eskaliert" und nur "totalitäre Regime" würden Parteispenden abschaffen, wetterte er.

FP-Chef Norbert Hofer verteidigte das Limit, mit dem eine "Anfütterung von Parteien verhindert" werde. Bekanntlich hatte das Ibiza-Video seines Vorgängers Heinz-Christian Strache, in dem dieser über Möglichkeiten, Parteispenden ohne Offenlegung lukrieren zu können, sinniert hatte, zur Neuregelung geführt. Die für Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihren Zweck verfehlt: "Damit wird Ibiza legalisiert", verwies sie auf eine fehlende Verschärfung der Kontrollrechte des Rechnungshofs. Was SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner damit verteidigte, dass im Rechnungshof weisungsgebundene Beamte sitzen würden. Auf den Hund kamen Irmgard Griss (Neos) und Peter Pilz (Liste Jetzt). In Erinnerung an Ex-Finanzminister Rudolf Edlinger, der einst "lieber meinen Hund auf die Wurst" aufpassen lassen wollte "als die ÖVP aufs Budget", sah Griss die Versuchung für Parteien "zu tricksen" als ebenso groß an wie die für den Hund, "die Wurst zu fressen", argumentierte sie für mehr Kontrolle. Für Pilz "kommt es auf die Wurstgröße an". Wenn etwa "der Großwurstspender des pinken Dackels sagen kann, nächstes Jahr gibt es keine Großwurst mehr", dann sei das gefährlich hinsichtlich möglicher Einflussnahme. Die Sitzung wurde vor der Abstimmung mehrmals unterbrochen, da zahlreiche Abänderungsanträge erst in letzter Minute eingelangt waren (Details siehe Box).

Mit der gestrigen Gesetzesflut verabschiedete sich der Nationalrat in die Sommerpause. Vor der Wahl wird aber noch einmal regulär getagt: Und auch dafür schmieden die Parteien bereits Pläne (Details siehe unten).

Wahl am 29. September fix, Spendengrenze gilt

Nach dem Ministerrat hat am Mittwoch auch der Hauptausschuss des Nationalrats den 29. September als Wahltermin abgesegnet. Damit ist dieser endgültig fixiert. Festgelegt wurde damit auch der Stichtag am 9. Juli.

Ab kommendem Dienstag können Parteien, die nicht von drei Abgeordneten unterstützt werden, Unterstützungserklärungen für ein Antreten sammeln. Für eine österreichweite Kandidatur braucht es 2600 Unterschriften beim Gemeindeamt oder Magistrat. Bis 2. August müssen dann die Kandidatenlisten der Länder eingereicht werden, bis 12. August die Bundeswahllisten.

Die Neuregelung der Parteispenden gilt bereits für diesen Wahlkampf. Überschreitet eine Partei die Spendenobergrenze, sind als Mindeststrafe künftig 15 Prozent der überschrittenen Summe vorgesehen, bei Überziehung um mehr als die Hälfte sind 150 Prozent fällig. Spendenlimit und Offenlegungspflicht gelten künftig auch für Personenkomitees. Bei der Parteienförderung wird ein Bonus für einen hohen Frauenanteil im Parlament eingeführt.

Eine Bagatellgrenze gibt es für „lokalpolitisch übliche Veranstaltungen“ wie Zeltfeste: Meldepflichtig sind alle Spenden von mehr als 100 Euro.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at