Parlament sucht größeren Plenarsaal

Der Ausnahmezustand wegen des Coronavirus zwingt den Nationalrat zur Herbergssuche. Zwar soll die Plenarsitzung am kommenden Mittwoch mit der Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel (VP) stattfinden. Schauplatz soll aber nicht das Ausweichquartier in der Hofburg sein, sondern ein Ort, der ausreichend Platz bietet, um die 183 Abgeordneten mit genügend Abstand unterbringen zu können.

Man suche derzeit nach einem passenden Saal in Wien, berichtete Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) gestern nach einer Präsidiale. In der engeren Wahl soll das Austria Center stehen.

Es sei in "herausfordernden Zeiten" wichtig, dass die obersten Staatsorgane funktionieren und ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen, begründete Sobotka das Festhalten an dem Sitzungstermin. Wobei die Lage im Hinblick auf die Entwicklung der Corona-Infektionen täglich evaluiert werde.

Das Parlament sei deshalb auch in laufendem Kontakt mit der Bundesregierung. Deren Erlass, der alle Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen untersagt, gelte nicht für den Nationalrat, betonte Neos-Klubvize Nikolaus Scherak. Auch für ihn wäre die Absage der Plenartage am 18. und 19. März ein falsches Signal an die Bevölkerung. Schon vor der jüngsten Präsidiale wurden im Parlament erste Maßnahmen gesetzt. So sind bis auf weiteres bei Sitzungen des Bundesrates und des Nationalrates die Besuchergalerien gesperrt. Eine Ausnahme gibt es für Medienvertreter.

Die Debatten können weiterhin über den Livestream auf der Website des Parlaments mitverfolgt werden. Die Fraktionen wurden aufgefordert, ihren Mitarbeitern Heimarbeit zu ermöglichen.

