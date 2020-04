Parlament: Neues Corona-Paket in der Kritik

Einige von der türkis-grünen Koalition geplanten Änderungen stoßen allerdings auf Kritik der Opposition.

So soll etwa die Erlaubnis von Veranstaltungen mit bestimmten Auflagen verknüpft sein, im Gesetzesentwurf war auch die Rede von Einschränkungen für bestimmte Personengruppen. Die Details sollen nun aber nochmals überarbeitet werden, wie es von der Regierung hieß. Spekulationen, dass als Auflage für Veranstaltungsbesuche etwa die Installation einer Corona-App gelten könnte, wiesen ÖVP und Grüne zurück.

Definition der Risikogruppe

Genauer definiert wird auch, wie mit Risikogruppen am Arbeitsplatz umgegangen werden soll. So wird gesetzlich klargestellt, dass nun doch auch Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur vom Dienst entbunden werden, sollten weder Homeoffice noch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz möglich sein. Wer genau unter die Risikogruppe fällt, wird per Verordnung definiert.

Zur Entlastung der Justiz, wo der Rückstau an aufgeschobenen Verfahren bei 30.000 liegt, werden auch in zivilrechtlichen Angelegenheiten nun Videoverhandlungen ermöglicht, allerdings nur wenn die Verfahrensparteien die notwendige Ausrüstung haben und einverstanden sind.

Rücksicht genommen wird gesetzlich auch in jenen Bereichen, wo Verzögerungen nicht die Schuld der jeweiligen Personen, sondern der Coronavirus-Maßnahmen sind, etwa beim Bezug der Familienbeihilfe oder von Krankengeld.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Familienbeihilfe

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.