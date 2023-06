Parlament: Fachleute erklären das Phänomen KI

Angesichts der raschen Fortschritte in deren Anwendung müsse sich die Politik intensiv mit den vielen offenen Fragen auseinandersetzen, um in der Gesetzgebung die richtigen Antworten geben zu können.

Unter den hochkarätigen Experten war auch eine Delegation der Johannes Kepler Universität, angeführt von Rektor Meinhard Lukas und KI-Forscher Günter Klambauer. Lukas ging in seinem Vortrag zum Thema "Wer ist der digitale Souverän?" auf die fehlende Qualitätskontrolle bei Software wie ChatGPT ein. Die EU reguliere hier in vielen Fällen "eine Blackbox", also ein System, dessen Funktionsweise und Datengrundlage unbekannt sei.

Klambauer erklärte die Funktionsweise des Sprachmodells hinter ChatGPT und verwies auf die vielen Einsatzzwecke von KI, die in der aktuellen Debatte oft untergehen würden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wolfgang Sobotka Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.