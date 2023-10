Ottensheims Ex-Bürgermeisterin Ulrike Böker wechselt statt Stammler in den Nationalrat

Das teilte die Partei am Samstag in einer Presseaussendung mit. Stammler war vergangene Woche aus privaten Gründen von seinem Mandat der oberösterreichischen Landesliste zurückgetreten. Sophia Hochedlinger, auf dem Listenplatz hinter Stammler, hatte verzichtet.

Landessprecher Stefan Kaineder zeigte sich in der Aussendung erfreut, "dass wir Uli so kurzfristig dafür gewinnen konnten". Böker verfüge über "enorm viel politische Erfahrung". "Gerade bei Fragen wie dem dringenden Kulturwandel im Umgang mit dem Bodenverbrauch und der Belebung von Ortskernen" bringe die ehemalige Grüne Landtagssprecherin für Wohnbau und Naturschutz "wertvolle Expertise in die politische Debatte ein".

Böker selbst bezeichnete sich im Pressestatement als "Kommunalpolitikerin mit Leidenschaft". Sie freue sich darauf, "im Team der Grünen im Nationalrat einen Beitrag dafür zu leisten, dass wir unseren Kindern und Enkelkindern einen lebenswerten Planeten übergeben".

Die gebürtige Ottensheimerin war von 1996 bis 2001 Obfrau der oö. Kulturplattform KUPF und drei Jahre lang Geschäftsführerin des Festivals der Regionen. Von 2003 bis 2015 war sie Bürgermeisterin von Ottensheim, wo sie noch heute als Gemeinderätin aktiv ist. Im Oö. Landtag saß sie für die Grünen von 2015 bis 2021.

