Othmar Karas: "Leider werden wir ein bissl kleingeistig"

"Es driften alle ab in die einfache Botschaft und die Polarisierung."

LINZ. In diesen Wochen tourt Othmar Karas (VP) quer durch Österreich, um über die großen europäischen Herausforderungen zu debattieren. Als Basis dient dem Ersten Vizepräsidenten des EU-Parlaments sein Urlaubsdomizil am Attersee. Von dort war es nur ein Katzensprung zum Interview mit den OÖNachrichten in Linz.