Ost-Österreich geht in Osterruhe

Das ist Ergebnis des Gipfels der Landeshauptleute Michael Ludwig, Hans Peter Doskozil (beide SP) und Johanna Mikl-Leitner (VP) mit Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne), der am Mittwoch bis 2.30 in der Früh dauerte.

Wie die OÖNachrichten erfuhren, soll von 1. April (Gründonnerstag) bis zum Dienstag nach Ostern in den drei Bundesländern der Handel und körpernahe Dienstleister wieder schließen, offen bleiben dürfen nur Geschäfte für den täglichen Bedarf.

Maßnahmen wird es auch im Schulbereich geben, eine Verlängerung der Osterferien bis 11. April dürfte kommen; ob alternativ in der Woche nach Ostern auf Distance Learning umgestellt werden könnte, damit Schüler nichts vom Lernstoff verlieren, war Mittwochmittag noch offen. Die Ergebnisse der Verhandlungen sollen erst heute Abend gegen 18 Uhr präsentiert werden, weil die Details noch geklärt werden.

Ebenfalls geplant ist eine Testpflicht in Betrieben, einmal pro Woche sollen Mitarbeiter, die nicht im Home-Office sind, testen müssen. Einpendler in die östlichen Bundesländer sollen zudem auch öfter Tests vorlegen müssen.

Video: Simone Stribl über strengere Einschränkungen im Osten

Dem Vernehmen nach hätten sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wie auch Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) noch schärfere Maßnahmen wie einen längeren Lockdown vorstellen können. Vor allem Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) soll da aber gebremst haben. Für Ärger bei den Landeshauptleuten hat gesorgt, dass Experten beim gestrigen Gespräch mit dem Gesundheitsministerium die Lage plötzlich viel dramatischer geschildert hätten als noch am Tag davor beim Bund-Länder-Gipfel im Kanzleramt. Da sei noch mit keiner Silbe von einem Lockdown gesprochen worden: "Es braucht mehr Verlässlichkeit", hieß es aus Länderkreisen.

Insgesamt sah man aber das Gespräch mit Anschober, in das auch das Kanzleramt eingebunden war, als sehr konstruktiv an. Eine enge Zusammenarbeit scheint auch wichtig, denn Experten schilderten beim "Ost-Gipfel" die Situation an den Wiener Spitälern als "äußerst kritisch". Im Wiener Rathaus wurde am Mittwoch auch nicht ausgeschlossen, in einem zweiten Schritt die Maßnahmen zumindest in der Bundeshauptstadt zu verschärfen. Dies wird laut APA-Informationen dann überlegt, wenn die Infektionszahlen weiterhin so stark ansteigen wie bisher.

Ausgeweitet wird nach OÖN-Informationen auch die FFP2-Maskenpflicht auf alle Innenräume.

Offizielle Bestätigung für die Maßnahmen gab es vorerst keine.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at