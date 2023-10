ORF entfernt "ZiB Zack Mini"-Bericht nach Kritik aus TVthek

In dem ORF-Beitrag wurde versucht, den Krieg in Nahost kindergerecht zu erklären.

Die Sendung will Kindern Nachrichten mit einfachen Worten erklären. Allerdings würden in dem besagten Beitrag wesentliche Informationen fehlen, was einer Verharmlosung oder Rechtfertigung des Terrors gleichkomme, so der Vorwurf.

Der ORF hat den Bericht mittlerweile aus der TVthek und allen Online-Plattformen entfernt und kommentiert: Komplizierte politische Zusammenhänge und gewaltsame Bilder kindgerecht zu erklären, gehöre zum Schwierigsten, was Journalismus zu bieten habe. "Sollte im angesprochenen Beitrag der Eindruck von Relativierung entstanden sein, bedauert das die Redaktion."

Der ORF benenne die Gräuel der Hamas in den Informationssendungen unmissverständlich, wurde betont. Moderatorin Fanny Stapf hatte in dem Beitrag etwa nicht erwähnt, dass die Hamas Israel das Existenzrecht abspricht und in den vergangenen Tagen ein Blutbad mit mehr als 1000 Toten verursacht hat. Viele würden meinen, dass der Krieg gegen Israel nicht überraschend gekommen war, "denn für die Menschen im Gazastreifen ist die Situation schon länger schwierig".

Unter anderem meldete sich Regierungssprecher Daniel Kosak zu Wort und sprach von einem "einseitigen Beitrag".

