Orbans Wahltriumph: Kickl freut sich über "Signal an Brüssel"

"Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht", kommentierte die SPÖ-Europaabgeordnete Bettina Vollath. "Wir hatten auf einen Kurswechsel in Ungarn gehofft", schrieb die Neos-EU-Mandatarin Claudia Gamon. "Fair bei Wahlen ist etwas anderes", monierte die Grüne Nationalratsabgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic. Die frühere Fidesz-Schwesterpartei ÖVP äußerte sich zunächst nicht.

Eine freudige Reaktion gab es hingegen von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er gratulierte Orbán "herzlich" zu dessen "großartigem Erfolg". "Dieser klare Sieg ist auch ein deutliches Zeichen weit über die Grenzen Ungarns hinaus, dass konsequente Arbeit für die Interessen der eigenen Bevölkerung honoriert wird und nicht die Andienerei an die Brüsseler EU-Nomenklatura", kommentierte Kickl.

Glückwünsche erhielt Orbán außerdem von Kremlchef Wladimir Putin, einzelnen Premiers und Rechtspopulisten, doch überwog in vielen EU-Staaten die Enttäuschung. So verband selbst der tschechische Premier Petr Fiala seine Gratulation mit mahnenden Worten. Ungarn solle sich nach den Wahlen "aktiver bei der Lösung der russischen Aggression in der Ukraine engagieren", betonte Fiala mit Blick auf die umstrittene russlandfreundliche Haltung Orbáns. Dagegen zeigte sich Putin "zuversichtlich, dass die Entwicklung der bilateralen und partnerschaftlichen Beziehungen trotz der schwierigen internationalen Lage den Interessen der Völker Russlands und Ungarns entsprechen wird".

Neben Fiala und Putin gratulierte auch der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa seinem engen politischen Weggefährten Orbán. "Es ist gut, Freunde als Nachbarn zu haben", twitterte Jansa. Während es von der EU-Spitze und den meisten EU-Premiers keine Reaktion gab, feierten europäische Rechtspopulisten Orbáns den Sieg als Ohrfeige für das auch bei ihnen verhasste Brüsseler Establishment. "Bravo Viktor!", schrieb der italienische Lega-Chef Matteo Salvini auf Facebook. "Allein gegen alle, angegriffen von finsteren Fanatikern des Einheitsdenkens" habe Orbán gewonnen.