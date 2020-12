Opposition wirft der Regierung Planlosigkeit vor

Die Oppositionsparteien übten scharfe Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner sagte zwar: "Mir ist es lieber, jetzt über die Feiertage (...) die Zeit mit geschlossenem Handel für eine Entschleunigung zu nutzen, als zu warten, bis die Neuinfektionen und Todeszahlen wieder stark steigen und Spitäler überlastet sind." Unzufrieden zeigte sie sich aber mit der Schließung der Schulen um eine weitere Woche. Auch gegen indirekt verpflichtende Tests sprach sie sich aus, diese dürften nicht die Antwort auf verlorenes Vertrauen der Bevölkerung in das Krisenmanagement sein. Die gleichen Kritikpunkte hatte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) nach der Bund/Länder-Konferenz. Er sah "Richtiges, einige Fehler und ungeklärte Detailfragen". Noch vor der Konferenz hatte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) einen Lockdown und Quarantäne für jene gefordert, die nicht an den Massentests teilnehmen.

FP-Klubchef Herbert Kickl sagte, die Regierung verhänge einen "faktenbefreiten" neuerlichen Lockdown. Der Weg von "Zwangstestung" zu "Zwangsimpfung" sei kurz. Parteichef Norbert Hofer: Ein dritter Lockdown sei der Todesstoß für die Wirtschaft. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger empörte sich über den Umgang mit den Schülern. Bildungsminister Heinz Faßmann könne sich nicht durchsetzen und sei rücktrittsreif. Ihr Vize-Klubchef Gerald Loacker sagte, die Regierung versuche, "in drei Richtungen gleichzeitig zu gehen. Das Ergebnis ist völliges Chaos."

Der Handelsverband rechnete vor, dass der dritte Lockdown bis zu drei Milliarden Euro Umsatz koste. Die Hürde "Freitesten" sei auch ein "Amazon-Förderungsprogramm" und würde dem stationären Handel Kunden und Existenzgrundlage entziehen. Die Wirtschaftskammer sieht im Freitesten hingegen eine "gewisse Perspektive". Kritik kam von der Hoteliervereinigung: So wie niemand bis zum 7. Jänner vorausschauen konnte, wisse niemand, wie sich die Pandemie bis 18. Jänner entwickelt. Man brauche Planbarkeit. "Immer neue Termine reichen nicht – wir müssen wissen, wie stark die Zahlen sinken müssen."