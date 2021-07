Opposition empört: "Kurz verhöhnt das Parlament"

Nichtssagend, peinlich, unfassbar – so bewerten die Oppositionsparteien den jüngsten Auftritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz im Ibiza-Ausschuss.

Die Volkspartei sieht allerdings kein Problem im Verhalten des Regierungschefs.

Neos-Verfassungssprecher Nikolaus Scherak befand am Freitag, Kurz habe absichtlich so lange geredet, dass die Fragesteller (neben den Neos waren auch die mit der ÖVP regierenden Grünen betroffen) nicht zu Wort kamen. "Unfassbar" sei auch das Verhalten des Ausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Sobotka. Der Nationalratspräsident sei nicht eingeschritten.

Auch Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper ist empört über Kurz. Sie hätte noch einige Fragen an ihn gehabt, doch: "Er hat viel geredet, aber nichts gesagt."

Scherak sieht derzeit keine andere Möglichkeit, als den Ausschuss zu verlängern – und hofft weiterhin auf die Grünen, da ja auch sie als Regierungspartner vom Kanzler bei dessen Befragung verhöhnt worden seien.

Auch die FPÖ ist nach der Befragung von Kurz zornig. "Sein Auftritt war an Peinlichkeit nicht zu überbieten", sagt FP-Fraktionsführer Christian Hafenecker. Der Kanzler habe es darauf angelegt, das Parlament zu verhöhnen, den Ausschuss der Lächerlichkeit preiszugeben und die Opposition um ihr Fragerecht zu bringen. "Dieser Kanzler ist eine Schande für diese Republik." (Hafenecker)

"Stichwortgeber für Kurz"

Sogar die Grünen sehen die Würde des Parlaments verletzt. Die türkise Fraktion sei im Ausschuss zum Stichwortgeber für den Kanzler geworden, meinte Fraktionsführerin Nina Tomaselli: "All das reiht sich in das ein, was wir von der ÖVP seit Wochen und Monaten sehen." Nämlich, dass Kontrollinstitutionen wie die Justiz und das Parlament nicht mit dem gebotenen Respekt behandelt würden.

Erbost ist auch der Fraktionsführer der SPÖ im Untersuchungsausschuss, Jan Krainer. Er spricht von Zeitschinden durch die türkise Fraktion und sieht die Verantwortung bei Sobotka, der alle Fragen aus den Reihen seiner eigenen Partei zugelassen habe.

Vom sogenannten "Ruf zur Sache", also dem Beharren auf konkrete Auskünfte, habe Sobotka bei Kurz keinen Gebrauch gemacht.

ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger kann die Kritik aller anderen Parteien nicht nachvollziehen. "Einmal wird zu ausführlich geantwortet, dann wird wieder zu wenig ausführlich geantwortet", meint er in Richtung Opposition. Hätte es keine "sinnlosen Geschäftsordnungsdebatten", ausgelöst von Krainer, gegeben, wäre sich die Befragung durch alle Fraktionen "locker ausgegangen". (chk)