OÖN-Diskussion: Was bewegt die jungen Wähler?

In 17 Tagen – am 29. September – ist es so weit: Der neue Nationalrat wird gewählt. Die OÖNachrichten und die Österreichische Hochschülerschaft laden mitten in der heißen Phase des Wahlkampfes zu einer Politikdiskussion, an der oberösterreichische Spitzenpolitikerinnen teilnehmen, die auf prominenten Listenplätzen kandidieren.

Am 19. September stellen sich mit Claudia Plakolm (VP), Eva- Maria Holzleitner (SP), Susanne Fürst (FP), Agnes Prammer (Grüne) und Karin Doppelbauer (Neos) Vertreterinnen der fünf Parlamentsparteien den Fragen von Innenpolitik-Chefin Sigrid Brandstätter und dem stellvertretenden Chefredakteur Dietmar Mascher. Schauplatz ist der Hörsaal 1 an der Johannes Kepler Universität in Linz.

Eintreffen ab 18 Uhr, Start der Debatte ist um 18.30 Uhr. Das Format richtet sich speziell an junge Wähler. Was diese bewegt, steht im Mittelpunkt der Diskussion – genauso wie die Lösungsansätze und Antworten, die die Politikerinnen für die drängenden Probleme und Fragen haben. Zur Anmeldung geht es hier.

