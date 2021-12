Omikron: Notfallpläne für kritische Infrastruktur

Mit dabei sind wie immer die Länderchefs und die Expertenrunde, erstmals in "Gecko", dem neu gegründeten großen Krisengremium, zusammengefasst.

Auf der Agenda wird auch der Schutz kritischer Infrastruktur stehen. Wegen der rasanten Ausbreitung von Omikron wird auch in Wien eine Warnung des Expertenrats der deutschen Regierung sehr ernst genommen. Bis gestern wurden in Österreich 297 Fälle nachgewiesen, in Großbritannien ist die Virusvariante aber bereits dominant.

Angesichts der schnellen Verbreitung sei zu befürchten, dass ein relevanter Teil der Bevölkerung zeitgleich erkrankt oder in Quarantäne muss. Damit wären neben dem Gesundheitssystem auch andere Bereiche der kritischen Infrastruktur "extrem belastet", warnt der Expertenrat.

Oberösterreich: Sicherheitsgipfel

In Oberösterreich kündigte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) für nächste Woche einen Sicherheitsgipfel an, der sich mit diesem Thema beschäftigen wird. Als "kritische Infrastruktur" gelten Krankenhäuser, Pflegeanstalten, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Bundesheer, Telekommunikation und Medien sowie Strom- und Wasserversorgung mit der entsprechenden Logistik.

Das Treffen im Landhaus werde der Vorbereitung auf ein Worst-Case-Szenario dienen, "denn der Schutz der kritischen Infrastruktur hat oberste Priorität", sagte Stelzer.

Es gehe darum, wie sich die Unternehmen und Einrichtungen auf stark steigende Infektionszahlen vorbereiten und breite Personalausfälle verhindert werden können. Bei der Zahl der Quarantänefälle hat Oberösterreich am 24. November 2021 mit 52.649 Personen den bisherigen Höchststand verzeichnet.

Bisher gebe es keine Omikron-spezifische Handlungsanleitung, hieß es gestern vom Krisen- und Katastrophenschutzmanagement im Innenministerium. Man habe allerdings in Kooperation mit dem Verteidigungsministerium bereits "zahlreiche Vorbereitungen getroffen, um bei einer Verschärfung der Lage rasch reagieren zu können", versicherte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Die gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination ("Gecko") hat seit Montag mit Roman Markhart einen Leiter der Geschäftsstelle. Markhart war bisher stellvertretender Kabinettschef von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP). Der Milizsoldat soll die operative Arbeit der Kommission organisieren sowie bei Bund und Ländern abstimmen.

Verbund: Cluster vermeiden

Der Stromkonzern Verbund hat bereits einen Notplan aufgesetzt. Vor allem in den Kraftwerken soll eine strikte Trennung und Aufteilung in Kleingruppen eine Clusterbildung vermeiden. Wo Homeoffice nicht möglich ist, gelte eine FFP2-Maskenpflicht.

Auch für eine Isolierung in den Kraftwerken sieht man sich bei Österreichs größtem Stromversorger gewappnet. Es gebe ausreichend Notbetten und Nahrungsmittel. Denn "wir halten ein Teamsplitting für das adäquatere Mittel", sagte Verbund-Sprecherin Ingun Metelko.

Beim ORF werden "ab dieser Woche" Regeln verschärft, sagte Sicherheitssprecher Pius Strobl. Eine neuerliche Isolierung bleibe das "letzte Mittel", am Arbeitsplatz gelte 2G-plus. (luc/az)