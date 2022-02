OLG-Präsident: "System Pilnacek" aufarbeiten

Der Präsident des Oberlandesgerichts (OLG) Innsbruck, Klaus Schröder, hat am Wochenende eine gründliche Aufarbeitung des "Systems Pilnacek" durch eine externe Untersuchung gefordert – und zwar unabhängig von der straf- und disziplinarrechtlichen Prüfung.

Man müsse "Schwachstellen in unserem eigenen Bereich, wo wir uns selbst der Gefahr aussetzen, korrumpiert zu werden, mit allen Mitteln" bekämpfen. "Damit meine ich ganz konkret das, was man in den Medien als ,System Pilnacek’ bezeichnet hat", so Schröder in Anspielung auf die Vorwürfe gegen den mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek.

Reformbedarf sah Schröder bei der Besetzung des Präsidenten und Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes (OGH). "Das sind die einzigen richterlichen Planstellen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, für die es keinen Reihungsvorschlag durch einen Personalsenat gibt", sagte er.

Kein "Richterstaat"

Aufgekommen war die Diskussion über Bestellungsvorgänge in der Justiz, nachdem veröffentlichte Chatnachrichten nahelegten, dass die Besetzung der Leitung der Oberstaatsanwaltschaft Wien 2014 parteipolitisch motiviert gewesen sein könnte. Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter (VP) soll sich nicht für die von der Personalkommission erstgereihte Kandidatin entschieden haben, weil diese seiner Partei nicht genehm war.

Dass die Ernennung von Richtern völlig von politischen Entscheidungsorganen losgelöst werden soll, sieht Schröder aber nicht als Lösung. "Es ist aus meiner Sicht demokratiepolitisch absolut nicht vertretbar, dass sich die Richter aus sich selbst heraus mit eigenen Entscheidungen ergänzen", hielt er fest. "Die demokratische Legitimation des Richters ist unverzichtbar", so Schröder – ansonsten drohe ein "Richterstaat". Neben der Auswahl durch die Justizministerin und der Ernennung durch den Bundespräsidenten brauche es aber noch die Ebene der unabhängigen Personalsenate, die ihre Besetzungsvorschläge einbringen.