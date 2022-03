Ohne Maske im Klassenzimmer: Keine Verschärfungen in der Schule bis Ostern

Die zuletzt stark gestiegenen Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen haben innerhalb der Bundesregierung unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) noch vor dem Wochenende eingeräumt hat, dass die Lockerungen zu früh gekommen seien und die Maskenpflicht in Innenbereichen reaktiviert werden solle (siehe unten), kamen vom Bildungsminister am Sonntag andere Signale: Bis zu den Osterferien wolle er beim gegenwärtigen System bleiben, erklärte Martin Polaschek (VP) in der ORF-"Pressestunde".

Ohne Maske in der Klasse

Womit an Österreichs Schulen in den Gängen zwar weiter eine Maske getragen werden muss, nicht aber im Klassenzimmer. Als dies abgeschafft worden sei, habe es nach intensiver Diskussion kein Veto der Experten gegeben. Allerdings will Polaschek die von Rauch angekündigte einheitliche Regelung zur Maskenpflicht abwarten und dann sehen, "wie wir die Schulen gut einbetten können".

ZIB 1: Die CoV-Regeln in den heimischen Schulen bleiben laut Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bis zu den Osterferien unverändert.

Nichts ändern will der Minister allerdings an der engmaschigen Praxis von drei Tests pro Woche. Erst nach Ostern solle es auch hier zu einer "Redimensionierung" kommen. Ob dann nur noch ein oder zwei Mal getestet wird, hänge davon ab, wie sich die Infektionszahlen bis dahin entwickeln. Derzeit sind 20.000 Schülerinnen und Schüler infiziert, 1200 Klassen befinden sich im Distance-Learning und neun vor allem kleinere Schulen sind geschlossen, sagt Polaschek.

Für "nicht angebracht" hält er Überlegungen, bei pädagogischem Personal an der derzeit ausgesetzten Impfpflicht festzuhalten. Mit einer Impfquote von 86 Prozent seien die Lehrenden ohnehin vorbildlich.

Die von Rauch angedachte Lockerung der Quarantäne-Regeln, um so etwa in den Spitälern die Personalsituation zu entspannen, stoßen beim Bildungsminister auf Skepsis. Die Schule sei ein besonders sensibler Bereich. Man müsse sich überlegen, "ob es gut ist, wenn Kinder mit positiven Lehrern in Kontakt kommen". Wie auch bei der Maskenpflicht sieht Polaschek den Ball bei Rauch liegen. Der Gesundheitsminister und dessen Behörden müssten entscheiden, ob erkrankte, aber symptomlose Personen zur Arbeit gehen könnten oder nicht.

Schüler aus der Ukraine

Noch nicht genau abschätzen kann Polaschek, wie viele Kinder aus der Ukraine in Österreich Schulplätze brauchen werden. Derzeit seien etwa die Hälfte, 750 bis 800, in Wiener Schulen untergebracht, weitere 400 in Niederösterreich. Ziel sei die Verteilung auf Schulen auch in anderen Bundesländern. Im Alltag setze man auf ein Buddy-System, in dem Schüler und Studierende vor dem Krieg geflohene Jugendliche betreuen. Es gebe alleine 2700 ukrainische Studierende, von denen sich viele bereits angeboten hätten.

An die eher vagen Aussagen knüpft die Opposition ihre Kritik: "Minister Polaschek ist auf nichts vorbereitet, hat auf nichts eine Antwort und für nichts einen Plan", kommentierte SP-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler Polascheks Auftritt.

Ähnlich ihr FP-Amtskollege Hermann Brückl, für den das Motto des Ministers lautet: "Ich weiß, dass ich nichts weiß." Für Neos-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre ist es "erschreckend", wenn der Minister "kein einziges bildungspolitisches Anliegen hat und ihm bei jeder akuten Herausforderung ein Plan fehlt".

Schützenhöfer in Quarantäne

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (VP) ist aktuell der ranghöchste Politiker, der wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne bleiben muss. Er werde weiter von zu Hause aus arbeiten, hieß es am Wochenende aus seinem Büro. Seine Symptome seien mild. Er sei „heilfroh, dreimal geimpft zu sein, jetzt begreife ich, was hätte passieren können, wäre ich dem Virus ohne Impfschutz ausgeliefert gewesen“, sagte Schützenhöfer.

Der Nationalrat wird sich ab Mittwoch einer neuen Corona-Maßnahme widmen. Behörden können demnach per Verordnung eine 150-Meter-Schutzzone etwa vor Spitälern errichten, um dort Proteste von Maßnahmengegnern fernzuhalten.