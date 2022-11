Zumindest für Oberösterreich legt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) als Vorsitzender des Landes-Städtebunds seine Hand ins Feuer: "Es ist nicht vorstellbar, dass einer unserer Gemeinden so etwas droht wie in Graz", sagt er im OÖN-Gespräch. In der Steiermark hatte der Stadtrechnungshof, wie berichtet, vor der Zahlungsunfähigkeit der Landeshauptstadt gewarnt.