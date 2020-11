"Ohne die Gemeinden würden wir arm ausschauen"

Die Gemeinden werden ein Hauptakteur bei den Massentests. Gemeinsam mit freiwilligen Feuerwehren, Zivilschutzverband, Rotem Kreuz, Samariterbund und Bundesheer sollen sie ohne lange Vorlaufzeit mehrere Millionen Untersuchungen ermöglichen.

"Ohne die Gemeinden und ihre Organisationskraft würden wir arm ausschauen", sagt Österreichs Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl zu den OÖNachrichten. "Wir werden alle notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, in den größeren Gemeinden wird es mehrere Teststraßen geben."

In den Gemeindeämtern könne man auf die Erfahrung bei Wahlen aufbauen, "das ist unser Geschäft". Man müsse aber "aufpassen, dass wir das Engagement der Freiwilligen nicht überstrapazieren".

Daher soll es eine gewisse finanzielle Anerkennung für die zivilen Kräfte geben. Die Höhe des Entgelts ist Bundessache.

Wer für die Kosten aufkommt, ist auch noch nicht ganz geklärt. Das Testmaterial kostet rund 50 Millionen Euro und wurde vom Bund beschafft. Die Personalkosten in vorerst ungeklärter Höhe trägt "zum wesentlichen Teil" ebenfalls der Bund, wie Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gestern versicherte.

Überstunden angeordnet

Die Aktivitäten der Länder finden im Rahmen der "mittelbaren Bundesverwaltung" statt, daher muss der Bund als Auftraggeber zahlen.

Der Personalaufwand wird beträchtlich. In Oberösterreich werden pro Testtag rund 3500 Mitarbeiter benötigt.

In Graz werden 1200 Mitarbeiter des Magistrats und aus städtischen Betrieben per Dienstanweisung zur Mithilfe einberufen. Sie bekommen für ihren Extradienst "angeordnete Überstunden" bezahlt.

In Linz wird der tägliche Personalbedarf mit 750 Personen beziffert. Bürgermeister Klaus Luger (SP) verspricht, alles zu mobilisieren, "was möglich ist". Er fühlt sich vom Bund jedoch im Stich gelassen: So sei zum Beispiel nicht klar, ob nach einem positiven Schnelltest noch ein PCR-Test gemacht werden müsse und ob die Gesundheitsbehörde dann Contact-Tracing durchführen soll.

Auch beim IT-System ist Luger als "User" skeptisch: "Ich kenne kein IT-System, das gleich funktioniert." Linz überlege einen "Plan B".

Der Gemeinde-Vertreter Riedl ist zuversichtlich, dass sich sämtliche Probleme in Stadt und Land lösen lassen: "Wir werden es schaffen, ein sorgenfreieres Weihnachten zustande zu bringen."

Das Land sucht freiwillige Helfer für Massentests

Die Corona-Massentests für die oberösterreichische Bevölkerung von 11. bis 14. Dezember werden vor allem personell eine Herkulesaufgabe. Darum hat das Land am Freitag einen Aufruf gestartet. „Freiwillige Helden“ können sich unter teamoesterreich.at/toe/ oder treffpunkt-ehrenamt.at anmelden. Wie berichtet, braucht es neben 1700 Personen aus dem medizinischen Bereich mindestens 1800 Helfer für Verwaltungstätigkeiten, Ordnerdienste und Versorgung. Freiwillige, die sich registrieren und deren Hilfe in der jeweiligen Region benötigt wird, werden per SMS benachrichtigt und über das Rote Kreuz versichert. „Wenn alle zusammenarbeiten, können wir diese Massentests gemeinsam bewältigen“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Über eine Entschädigung für die Freiwilligen wird noch verhandelt.

Massentests: Nicht im Auto bleiben

Bei den Massentests von 11. bis 14. Dezember in Oberösterreich wird es keine Drive-ins geben. Das teilte das Land auf Anfrage mit. Dank des Anmeldesystems würden nicht zu viele Personen zusammenkommen, heißt es. Im Fall eines positiven Antigen-Schnelltest-Ergebnisses werde der zweite Abstrich zur Kontrolle gleich danach vorgenommen. Ob das ein PCR- oder wieder Antigen-Test sei, müsse der Bund noch festlegen.

Wie berichtet, finden die Massentests für Pädagogen schon am 5./6. Dezember statt, die Vorbereitungen laufen. Jene für Polizisten starten am 7. Dezember.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Christoph Kotanko Redakteur Innenpolitik c.kotanko@nachrichten.at