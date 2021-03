Offener Brief an Anschober: Ost-Lockdown "zum großen Teil nicht umsetzbar"

In einem offenen Brief an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) befanden Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung, Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer die geplanten Vorschriften für "zum großen Teil" nicht umsetzbar. Folgen wären "teilweise enorme existenzbedrohende Mehrkosten" oder "sogar ein kompletter Ausfall der Dienstleistungen oder der Produktion".

Im von den Präsidenten Markus Wieser (AKNÖ), Thomas Salzer (IV-NÖ) und Wolfgang Ecker (WKNÖ) unterzeichneten Schreiben wurden unter anderem die Änderungen bei der Regelung der FFP2-Maskenpflicht thematisiert. Hier sei ein Abgehen vom bisherigen Grundsatz "FFP2-Masken dort, wo es sinnvoll und machbar ist" nicht angebracht. Die nun geplanten Regelungen seien "nicht praktikabel" und würden Unternehmen vor "unlösbare, logistische Probleme etwa in Bezug auf Maskenpausen im Freien" stellen.

Erneuert wurde die Forderung nach einer Anerkennung von Selbsttests. Diese sollten in die Strategie miteinbezogen werden, die Folge wäre eine entscheidende Vergrößerung des Testvolumens.

Nicht zuletzt eingetreten wurde für Planbarkeit und Sicherheit. Diese zwei Punkte seien für "unsere 100.000 Betriebe mit ihren über 600.000 Beschäftigten" das Gebot der Stunde.

Eintrittstests im Handel für GPA "realitätsfern"

Die Gewerkschaft GPA kritisiert die vorerst von 7. bis 10. April geplanten Corona-Zutrittstests im Handel in Ostösterreich. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. "Die Eintrittstests im Handel sind realitätsfern und zur Pandemiebekämpfung ungeeignet", so GPA-Chefin Barbara Teiber am Freitag in einer Aussendung. Teiber appellierte an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), die Vorgehensweise zu überdenken. Die Sozialpartner würden zu Gesprächen bereit stehen. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik und Handelsobmann-Geschäftsführer Rainer Will sehen die Eintrittstests ebenfalls kritisch und warnen vor hohen Umsatzausfällen. Seit 8. Februar muss in Österreich beim Friseur und anderen körpernahen Dienstleistern ein negativer Coronatest vorgewiesen werden.

"Der Handel ist nicht mit körpernahen Dienstleistungen zu vergleichen, wo einerseits oft Termine ausgemacht werden und andererseits wesentlich weniger Kundinnen und Kunden pro Beschäftigten im Geschäft sind", sagte die GPA-Chefin. Der Aufwand für Kontrollen im Handel sei ungleich höher. "Es ist den Handelsangestellten nicht zumutbar, Hilfssheriff spielen zu müssen."

Die GPA hat seit Beginn der Coronapandemie zahlreiche Rückmeldungen von Handelsangestellten bezüglich aggressiver Kundinnen und Kunden bekommen. "Diese Situation hat sich zuletzt weiter verschlechtert", so die Gewerkschaftsvorsitzende. "Bereits jetzt weigern sich Kundinnen und Kunden Maske zu tragen und es gibt verbale und leider auch körperliche Angriffe auf Beschäftigte." Wenn Handelsangestellte nun auch noch Corona-Eintrittstests überprüfen müssten, dann seien sie dieser Gefahr noch mehr ausgesetzt.

