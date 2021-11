Offene Schulen mit Option, zu Hause zu bleiben

Die Frage, ob die Schulen offen haben, führte gestern zu vielen Unklarheiten. Einerseits gab es Aussagen von Landespolitikern, die Schulen würden geschlossen, andererseits die Positionierung des Bildungsministeriums, die Schulen wären offen. Gestern Abend stellte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) in einer Pressekonferenz schließlich klar: "Das Wesentliche ist: Die Schule ist offen, sie sorgt nicht nur für Betreuung, sondern auch für Unterricht." Kinder, die zu Hause bleiben, müssen kein Attest vorweisen und dürfen keinen Nachteil haben.

Ein kompletter Lockdown sei an Schulen nicht möglich, so der Minister: "Das stellt berufstätige Eltern vor unlösbare Aufgaben." Zudem geht beim Unterricht zu Hause die Bildungsschere aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen "noch weiter auf". Und: "Kinder brauchen Begegnungen mit Gleichaltrigen." Durch die vielen Testungen – deren Anzahl noch einmal erhöht wird – seien die Schulen ein "kontrollierter Ort". Zudem werden die Schutzmaßnahmen verschärft, es gilt eine durchgehende Maskenpflicht.

Allerdings wolle man die Klassen "entdichten" und rufe dazu auf, wenn möglich die Kinder zu Hause zu lassen. Diese Kinder werden mittels digitaler Lehre oder Lernpaketen unterrichtet: "Das variiert natürlich je nach Schulstandort und Schulstufe." Es gebe also "normalen Unterricht, der auch die Kinder zu Hause mitnimmt". Beim Vermitteln neuer Inhalte appelliert er an die Lehrer, "auf die Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen", schriftliche Leistungsfeststellungen soll es in dieser Zeit nicht geben.

An den Universitäten und Fachhochschulen gilt ab Montag Distance Learning.