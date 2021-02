ÖVP will von Pucher wissen "was Sache ist"

Er soll erklären, "was Sache ist", so Fraktionsführer Markus Ulram am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Eine weitere zentrale Figur ist aus Sicht der ÖVP die Mattersburger Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ). Von Pucher erhofft sich Ulram, dass er mehr Licht ins Dunkel bringt und als "federführende Person" die Verstrickungen von Anbeginn der Bank erklärt. Alle Querverbindungen zum Fußball und den Gemeinden solle er erläutern. "Es ist sehr viel Fragestoff da. Wir hoffen, dass in den 45 Minuten einiges zutage gefördert wird", so der Klubchef. Die Fragen mussten im Vorfeld Puchers Anwalt übergeben werden. Ulram hofft aber, dass sich darüber hinaus die Möglichkeit für weitere Fragen ergibt.

Eine zentrale Figur ist aus ÖVP-Sicht auch Bürgermeisterin Salamon: "Tatsache ist, dass sie enge Kontakte mit Pucher hatte und damit eine Schlüsselfigur des SPÖ-Netzwerks in dem Skandal ist", stellte der Landtagsabgeordnete Patrik Fazekas fest. Für ihn liegt der Verdacht nahe, dass auch sie ein Geschenk von Pucher bekommen hat. Eine eidesstattliche Erklärung dazu habe sie nicht unterschrieben und Fragen dazu sowie zu ihrer 60-er-Feier im SVM-Cafe im Gemeinderat seien unbeantwortet geblieben, kritisierte Fazekas. Im U-Ausschuss werde man sie unter anderem zum "Insidernetzwerk" in der SPÖ befragen.

Geklärt haben will die ÖVP auch den Informationsfluss am 14. Juli 2020 im Zuge der Schließung der Bank, denn hier hätten sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Helmut Ettl, Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA), im Ausschuss widersprochen. Von einer weiteren Auskunftsperson am morgigen Befragungstag erwartet sich Fazekas daher Aufklärung über den Ablauf der Informationskette.