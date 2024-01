ÖVP will in Salzburg Bürgermeisterpartei bleiben

Am 10. März werden in den 119 Salzburger Gemeinden und Städten Bürgermeister und Gemeinderäte neu gewählt.

Die erste Wahl in diesem bereits zum "Superwahljahr" erkorenen 2024 findet am 10. März in Salzburg statt: die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in den 119 Salzburger Kommunen.

Dabei will die ÖVP ihre klare Vormachtstellung verteidigen. Die Volkspartei stellt derzeit 98 der 119 Bürgermeister. Bei den Wahlen vor fünf Jahren holte sie mit 1153 Sitzen in den Gemeinderäten mehr als alle anderen Parteien und Listen zusammen (981).

Auch in der Zahl der amtierenden Bürgermeister spiegelt sich die schwarze Dominanz wider: 98 der 119 Bürgermeister werden von der ÖVP gestellt, wobei es nach der Wahl 2019 "nur" 96 waren. Aber nach dem Rückzug des roten Bürgermeisters in Ramingstein und dem Wechsel des einzigen FP-Ortschefs Christian Pewny von Radstadt in die Landesregierung folgten in diese Ämter zwei ÖVP-Funktionäre nach – SPÖ und FPÖ nominierten keine Kandidaten.

Sollte bei der Bürgermeisterwahl kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, gibt es am 24. März eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen. Das war 2019 war in elf Gemeinden nötig, in Bad Hofgastein, Elsbethen, Hallein, Mattsee, Oberndorf, Oberalm, Seekirchen, Stadt Salzburg, St. Johann im Pongau, Straßwalchen und Zell am See.

Die einzelnen Gemeindevertretungen bestehen je nach Einwohnerzahl aus neun bis 25 Mitgliedern, in der Stadt Salzburg zählt der Gemeinderat 40 Mitglieder. Die Zahl der Wahlberechtigten wird heuer einen Rekord erreichen, weil die Zahl der in Salzburg lebenden EU-Bürger auf rund 50.000 gestiegen ist. Die Landesstatistik rechnet mit rund 440.000 Wahlberechtigten, die exakte Zahl wird frühestens Ende Jänner feststehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper