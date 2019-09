ÖVP will Identitären-Verbot noch vor der Wahl fixieren

In der Sondersitzung am Donnerstag will die ÖVP ein Paket einbringen, das eine Änderung des Vereinsrechts sowie des Symbolegesetzes und einen Entschließungsantrag vorsieht.

Das Vereinsrecht wolle man um einen zusätzlichen Auflösungsgrund erweitern, erklärt VP-Klubobmann August Wöginger. Bisher konnte ein Verein nur aufgelöst werden, wenn er strafbare oder gegen seinen Vereinszweck gerichtete Handlungen setzte.

Zur Erinnerung: Letzteres führte schließlich zur Auflösung des "Vereins für lebendige Kultur und Brauchtumspflege", eines Scheinvereins, der für die Identitären Spenden sammelte. Dies zu beweisen, war alles andere als einfach. Deshalb will die ÖVP auch Vereine, die sich "gegen die demokratische Grundordnung richten", verbieten können. "Das gibt den Behörden die Möglichkeit, gegen Vereinigungen wie die Identitäre Bewegung vorzugehen, aber auch gegen Vereine, die im Sinne des politischen Islam agieren", so Wöginger. Für eine entsprechende Änderung des Vereinsgesetzes ist eine einfache Mehrheit ausreichend.

Mittels Entschließungsantrag will man zudem den Innenminister auffordern, Vereine mit Naheverhältnis zu Identitären oder politischem Islam aufgrund der Gesetzesänderung zu prüfen und Auflösungsverfahren einzuleiten. Das Symbolegesetz wurde erst kürzlich auf Symbole des politischen Islam ausgeweitet. Nun sollen auch die Symbole der Identitären explizit verboten werden.

FPÖ, Liste Jetzt und die Neos stehen einem Verbot ablehnend gegenüber, die SPÖ will ein solches von Justiz- und Innenministerium prüfen lassen. Ein Kritikpunkt ist die befürchtete Einschränkung des Rechtes auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. Die geplante Änderung stehe aber in Einklang mit der Menschenrechtskonvention, betont die ÖVP.

Diese Einschätzung teilen auch Verfassungsjuristen, wie ein Rundruf der OÖN ergab. Einschränkungen sind aus mehreren Gründen möglich. Dazu zählt etwa die öffentliche Sicherheit oder der Schutz und die Freiheit anderer. Die Konvention sieht auch ein "Verbot des Missbrauchs der Rechte" vor. Das bedeutet: Wer selbst zum Ziel hat, Grundrechte anderer einzuschränken, kann sich dafür nicht auf Grundrechte berufen.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at