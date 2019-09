ÖVP will "Bildungspflicht" bis 18 Jahre

Die ÖVP präsentiert ihr Wahlprogramm diesmal scheibchenweise. Gestern, Donnerstag, waren Bildung und Forschung dran.

Laut Spitzenkandidat Sebastian Kurz soll eine "Bildungspflicht" eingeführt werden. Sie würde bei all jenen greifen, die nach neun Jahren Schule noch nicht die nötigen Grundfertigkeiten in Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Bei ihnen soll die Schulpflicht in speziellen Förderklassen bis zum Alter von 18 Jahren ausgedehnt werden. Kurz verwies auf rund 70.000 junge Menschen, die derzeit weder in Ausbildung noch auf dem Arbeitsmarkt untergekommen sind.

Ob die Bildungspflicht erfüllt wurde, soll entweder bei einer Prüfung analog zur Matura oder über die Benotung der Lehrer festgestellt werden. Es sei ihm klar, dass auch in so einem System nicht jeder die Grundfertigkeiten erlangen würde, aber er glaube nicht, dass viele tatsächlich bis 18 in den Förderklassen verweilen würden, sagte Kurz. Auch kündigte er an, die Ausgabe von Tablets an alle Schüler ab der Neuen Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe umsetzen zu wollen. Lehrpläne und -materialien sollen digitalisiert werden.

Wunschminister Faßmann

Mit mehr Unterstützungspersonal soll den Lehrern der Rücken gestärkt werden. Auch die Umsetzung des Ethikunterrichts für alle, die von Religion abgemeldet sind, ist im VP-Programm. 5000 neue Ausbildungsplätze vor allem im IT-Bereich sollen geschaffen werden.

Als Bildungsminister soll wieder Heinz Faßmann fungieren. Dieser habe ausgezeichnete Arbeit geleistet und sei mehr als nur bereit, seine Arbeit fortzusetzen, so Kurz.

Schwerpunkte in der Forschung: hohe Forschungsquote aufrechterhalten, 5G-Netz ausbauen.

