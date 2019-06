ÖVP warnt vor "Rendi-Wagner-Kickl-Koalition"

Hochspannung vor der Sitzung des Verfassungsausschusses am Montag: Gibt es dort einen mehrheitsfähigen Vorschlag zur Reform der Parteienfinanzierung, könnten die Neuerungen noch vor der Nationalratswahl im Plenum beschlossen werden.

Die kleinen Oppositionsparteien bezweifeln aber, dass die Größeren tief greifende Änderungen wollen. Die Liste Jetzt wirft ÖVP, SPÖ und FPÖ "Packelei" vor – einen "Drei-Parteien-Basar mit dem Ziel, keine gebotene Kontrolle zu ermöglichen". Auch die Neos sehen das so.

Die nicht im Nationalrat vertretenen Grünen wollen zumindest eine Punktation für eine Verschärfung der Regelungen nach der Wahl im Herbst. Vorrangig seien mehr Kontrollen und Sanktionen.

Grünen-Chef Werner Kogler sagt, die Parteien seien ein "Kernbestandteil" der Demokratie, genau deswegen brauche man "gläserne Parteikassen". Leider werde das "historische Fenster" vor der Nationalratswahl kaum genützt.

Die Volkspartei wiederum rechnet für Montag mit einem gemeinsamen Antrag von Sozialdemokraten und Freiheitlichen. Generalsekretär Karl Nehammer sprach am Freitag von einer "Rendi-Wagner-Kickl-Koalition der Intransparenz". SPÖ und FPÖ seien sich offenbar einig, dass die Parteienfinanzierung weder sparsamer noch transparenter werden solle.

Dabei war die Gebarung der ÖVP der Auslöser der aktuellen Debatte. Die Partei von Sebastian Kurz überschritt im Wahlkampf 2017 die Sieben-Millionen-Euro-Ausgabengrenze um sechs Millionen.

Die FPÖ lag um rund vier Millionen Euro über dem Limit.

Die SPÖ wiederum muss sich vorwerfen lassen, dass sie mit Vereinskonstruktionen das Gesetz umgeht. Ihr Wahlkampf kostete laut Eigenangaben 7,4 Millionen Euro; darin ist der Aufwand parteinaher Verbände nicht enthalten.

Ein Modell für die Praxis

Wie könnte eine praxistaugliche Regelung der Parteienfinanzierung aussehen? Diese Frage versuchte gestern die Nichtregierungsorganisation Transparency International zu beantworten.

Die Experten der NGO fordern, mit der Reform der Parteienfinanzierung auch einen Straftatbestand mit Haftdrohung einzuführen – und zwar bei Falschmeldungen von Beträgen über 100.000 Euro. Außerdem ist die Antikorruptionsorganisation für Prüfrechte des Rechnungshofs.

Strafrechtliche Konsequenzen für grobe Verstöße gegen das Parteiengesetz hatte kürzlich auch der Politikwissenschafter Hubert Sickinger gefordert – weil dann die Staatsanwaltschaft ermitteln und bestimmte Konten öffnen könnte.

Um die Möglichkeit für Umgehungen zu minimieren, sollen aus Sicht von Transparency nicht nur Parteien, sondern auch Spender einer Meldepflicht an den Rechnungshof unterliegen. Anonyme Spenden an politische Parteien sollten verboten werden, ebenso indirekte Spenden und Zuwendungen an Parteien und ihnen nahe stehende Organisationen.

Mehrere Spenden einer Person binnen kurzer Zeit sollten zusammengerechnet werden. Außerdem solle der Rechnungshof die Bücher einsehen und Auskunft von den Parteien begehren können. (chk)