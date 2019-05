ÖVP-Vorzugsstimmen: Dreikampf um den Sieg

Die bundesweit weniger bekannte Angelika Winzig, die vom Wirtschaftsbund nominiert wurde, liegt Kopf an Kopf mit Karoline Edtstadler und Othmar Karas weit vorne. Winzig hat in Oberösterreich starke 69.500 Vorzugsstimmen bekommen. In den anderen Bundesländern erreichte sie kaum Vorzugsstimmen. Daher wird sie sich insgesamt bei gut 70.000 einpendeln.

Dem Vernehmen werden auch Edtstadler und Karas um die 70.000 Vorzugsstimmen erzielen, wobei die Staatssekretätin offenbar Richtung 75.000 geht und Platz eins erreichen könnte. Karas könnte laut derzeitigem Stand sogar knapp hinter Winzig bleiben. Offizielle und belastbare Zahlen gibt es noch nicht, weil noch nicht alle Bundesländer ihre Ergebnisse preisgegeben haben. Auch fehlen noch die Briefwahlstimmen.

„Winzig mischt ganz vorne mit, noch dazu bei Kandidaten mit bundesweiter Aufmerksamkeit“, sagt ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Der Dank gebühre der Kandidatin und den Funktionären, die in den vergangenen Wochen massiv mobilisiert haben.

Winzig musste ihr gesamtes Ergebnis in ihrem Heimatbundesland holen. Anders Karas und Edtstadler, die in Wien und Salzburg nur rund 20.000 Vorzugsstimmen bekamen, aber auch in anderen Bundesländern reüssierten. So hat Karas in Oberösterreich rund 7600 Vorzugsstimmen bekommen, Edtstadler 6300.

Hinter dem Trio dürften sich die steirische Bauernbund-Kandidatin Simone Schmiedtbauer mit insgesamt rund 50.000 Stimmen und der Niederösterreicher Lukas Mandl platzieren.

Oberösterreichs Volkspartei hat gestern auch insgesamt ihr historisch bestes Ergebnis bei einer Europawahl erreicht. Es gab sowohl mehr Stimmen als je zuvor (1996: 202.459; 2019: 205.995 exklusive Wahlkarten) als auch mehr Prozent als je zuvor (2004:34,4 Prozent; 2019: 35,9 Prozent). (az)