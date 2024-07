ÖVP stimmt für Gewessler

Zu einer Gewissensentscheidung für jeden einzelnen der 71 ÖVP-Abgeordneten stilisierte heute FP-Chef Herbert Kickl den von seiner Partei eingebrachten Misstrauensantrag gegen Klimaministerin Leonore Gewessler.

Wie berichtet, hatte Gewessler argumentiert, „das geht sich mit meinem Gewissen nicht aus“, bevor sie dem Renaturierungsgesetz auf EU-Ebene zustimmte und sich damit den Ärger des Koalitionspartners ÖVP zuzog. Es folgte eine Anzeige und der Vorwurf des Verfassungs- und Vertrauensbruchs.

In der heutigen Sitzung des VP-Parlamentsklubs war der Misstrauensantrag ein Thema, bestätigt Klubchef August Wöginger den OÖN. Die ÖVP-Abgeordneten würden dem FP-Antrag aber „einhellig“ nicht folgen. Mit der Anzeige habe man Konsequenzen gesetzt. Der ÖVP-Klub stehe für Pakttreue, so Wöginger. Das Spiel der Opposition, die Regierungsparteien auseinanderzutreiben, sei durchschaubar, so Wöginger.

Zu Kickls Vorwurf, die ÖVP habe sich dafür ein Personalpaket wie die Besetzung des EU-Kommissars und den Nationalbank-Job für Minister Martin Kocher zugesichert, sagt Wöginger: „So wie der Schelm denkt, so ist er. Wir beteiligen uns nicht an den Verschwörungstheorien des Herrn Kickl.“

Die SPÖ hatte indes klar gemacht, den Misstrauensantrag Gewessler nicht zuzustimmen.

Bei den Neos hatte sich heute noch keine finale Meinung gebildet, wie der stellvertretende Klubobmann Nikolaus Scherak erklärte: „Wir haben den Antrag noch nicht gesehen.“ Außerdem traue sich Scherak nicht „abschließend zu beurteilen, wer recht hat“. Es gebe auch unter Verfassungsexperten gegenteilige Ansichten. „Dass aber unser Vertrauen in Gewessler nicht unbedingt groß ist, ist nachzuvollziehen“.

