ÖVP setzt in Intensivphase weiter voll auf Kurz

Auf den beiden von Generalsekretär Karl Nehammer enthüllten Plakaten ist ein in die Ferne blickender Kurz im Großformat zu sehen.

"Wer Kurz will, muss Kurz wählen" steht auf dem einen Plakat und "Klarheit schaffen, Kurz wählen" auf dem anderen. Und mit dem Slogan "Österreich braucht seinen Kanzler", wird auf beiden an die Tätigkeit von Kurz in den letzten eineinhalb Jahren erinnert.

Nehammer meinte bei der Präsentation, dass die Erwartung, wonach alle gegen die ÖVP und gegen Kurz arbeiten, nun eingetreten sei. Und der Generalsekretär bekräftigte auch die Warnung vor einer - laut aktuellen Umfragen rechnerisch aber gar nicht möglichen - Rot-Grün-Pinken Dreier-Koalition, die er schon "am Horizont" sehe.

Nehammer verwies neuerlich auf die Leistungen der ÖVP in der türkis-blauen Koalition und die Pläne für die Zukunft. Ein starkes Fundament habe die ÖVP mit der Entlastung der Menschen und der Bekämpfung der illegalen Migration gelegt. Nun gehe es darum, die Pflege neu zu denken und weiter die Identität Österreichs zu bewahren, etwa mit dem Kampf gegen den radikalen Islam. Ansagen für die Zukunft seien auch das Eintreten für einen neuen Vertrag für Europa und der Kampf gegen den Klimawandel nicht mit Strafen und Verboten, sondern mit der Belohnung von umweltfreundlichem Verhalten und mit neuen Technologien.

