ÖVP-Politiker Wolfgang Petrik ist tot

Das teilte die Partei am Sonntag in einer Aussendung mit. Nach mehreren Jahren als Abgeordneter im Wiener Gemeinderat und Landtag war Petrik zunächst Stadtrat und anschließend Dritter Landtagspräsident. Von Oktober 1989 bis Jänner 1991 war er kurz Obmann der Wiener ÖVP.

"Wolfgang Petrik hat mit seinem Wirken und seiner Expertise die Wiener Stadtpolitik geprägt", sagte Parteichef Gernot Blümel in einer Aussendung. Die politischen Schwerpunkte von Wolfgang Petrik lagen vor allem in den Bereichen Bildung, Stadtplanung und Wohnbau. "Wolfgang Petrik war weit über die Parteigrenzen hinweg als Experte und bedeutender Sachpolitiker für Wien anerkannt. Sein Engagement für unsere Stadt bleibt unvergessen. Unser herzliches Beileid gilt der Familie, Bekannten und seinen Wegbegleitern", so Blümel.

