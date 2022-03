St. Wolfgang ist in der ÖVP ein beliebtes Ziel. Ex-VP-Chef Wolfgang Schüssel hatte den Ort wegen der Namensgleichheit gern besucht. Seit gestern ist die Volkspartei am Wolfgangsee stationiert. Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass man in diesem Rahmen zusammenkommt. Regierungsmitglieder und Abgeordnete besprechen gemeinsam bevorstehende politische Projekte, Journalisten sind nicht erwünscht.