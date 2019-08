ÖVP holt erneut prominente Unterstützung vor die Kamera

Der Ex-Skirennfahrer macht kein Geheimnis daraus, dass er eine Vorliebe für die ÖVP hat. Bereits 2017 rief er in einem Facebook-Video zur Wahl des ÖVP-Chefs auf. "Veränderungen sind in vielen Bereichen notwendig - genau das traue ich Sebastian Kurz zu", begründete Walchhofer seine Unterstützung.

„Lasst uns Sebastian stärken“

Zwei Jahre später steht der Sportler wieder vor der Kamera, um sich für Kurz stark zu machen. Walchhofer betont, dass man nur durch entsprechenden Einsatz zum Erfolg kommt und dass Sebastian Kurz genau das geschafft hätte. Der Salzburger „wünscht sich für ganz Österreich“ die Wiederwahl von Kurz.

Hörbiger lehnt Einladung zum Gespräch ab

Das Video von Schauspielerin Christine Hörbiger löste mit ziemlich direkten Aussagen gegen Rendi-Wagner heiße Diskussionen aus. Rendi-Wagner lud Hörbiger nach Veröffentlichung des Videos zum persönlichen Gespräch ein. Dazu kam am Montag eine Absage. "Aufgrund eines Unfalls befinde ich mich seit kurzem in ärztlicher Behandlung und nehme derzeit keine Termine wahr", ließ die Schauspielerin die APA via SMS wissen. "Zum Misstrauensvotum gegen Sebastian Kurz habe ich meine Meinung bereits gesagt. Ich werde auch keine Fragen sowie Anrufe beantworten oder sonstige Termine wahrnehmen", so Hörbiger weiter. Die prominente Kurz-Unterstützerin plant demnach keine weiteren Auftritte im laufenden Wahlkampf zur Nationalratswahl am 29. September.

