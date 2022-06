ÖVP-Finanzen: Grüne fordern rasche Aufklärung

Die nicht enden wollenden Finanzaffären in der ÖVP werden auch für den grünen Koalitionspartner eine Herausforderung. Die stellvertretende Grünen-Chefin und Klimaministerin Leonore Gewessler forderte am Sonntag in der ORF-Pressestunde rasche Aufklärung von der ÖVP.

Die Menschen würden angesichts der zahlreichen Krisen von der Regierung Lösungen und eine stabile Arbeit erwarten, sagte sie. Die Koalition sei trotz der zahlreichen Korruptionsvorwürfe aber nicht gefährdet, stellte Gewessler klar. Sie geht davon aus, dass die Regierung bis 2024 durcharbeiten werde.

Von der FPÖ erntete sie dafür Hohn. Der FP-Fraktionsvorsitzende im U-Ausschuss, Christian Hafenecker, warf den Grünen als selbsternannter Anstandspartei vor, sich trotz aller Vorwürfe, die zuletzt auch der Rechnungshof erhoben hatte, noch immer nicht von der ÖVP zu trennen. "Das Leben an den Futtertrögen der Macht hat die Grünen offenbar träge gemacht", sagte er.

Die Grünen wollen jedenfalls die Situation nützen, um Transparenzgesetze durch das Parlament zu bringen. Gewessler forderte gestern, dass das Parteienfinanzierungsgesetz rasch auf den Weg gebracht werden müsse. Gäbe es dieses schon, hätten die Rechnungsprüfer selbst Einsicht nehmen können und keinen Wirtschaftsprüfer mit der Kontrolle der VP-Finanzen beauftragen müssen, sagte sie.

Vergangenen Freitag hatte der Rechnungshof bekannt gegeben, erstmals einen Wirtschaftsprüfer in die ÖVP-Zentrale zu schicken. Das höchste Kontrollorgan hatte an der ÖVP-Bilanz für das Wahljahr 2019 Zweifel gehegt. Vermutet werden zahlreiche Verstöße gegen das Parteiengesetz. Auch die Corona-Hilfen an den VP-Seniorenbund und die Politische Akademie der ÖVP sowie die Inseratenvergabe rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund sollen unter die Lupe genommen werden. Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker stellte dazu klar, dass ihre Prüfer öffentliche Förderungen jederzeit kontrollieren können. "Und das wird uns auch interessieren", sagte sie.

Genau geprüft werden soll die Vergabe der Corona-Hilfen aus dem "Non-Profit-Organisationen-Unterstützungsfonds", woraus auch der oberösterreichische Seniorenbund Gelder lukriert hatte. Kraker geht davon aus, dass der Wirtschaftsprüfer noch heuer die VP-Finanzen kontrollieren werde.

Die ÖVP verteidigte neuerlich ihre Bilanzen. Die Kosten des Wahlkampfes seien korrekt angegeben worden, die vom Rechnungshof behaupteten Verstöße würden sich als haltlos herausstellen. Für die ÖVP ist es tatsächlich pikant: 2019 war Bundeskanzler Karl Nehammer als VP-Generalsekretär für die Wahlkampfkosten verantwortlich.

In Umfragen hat Nehammer neuerlich an Zuspruch eingebüßt: In der von "profil" erhobenen Kanzlerfrage liegt er nun erstmals mit SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner gleichauf. Wenig verwunderlich forderte die SPÖ auch gestern wieder Neuwahlen.