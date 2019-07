ÖVP-Familienfest kostete 70.000 Euro mehr

Am 1. Mai feierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit den damaligen ÖVP-Ministerinnen Elisabeth Köstinger, Juliane Bogner-Strauß und Ex-Staatssekretärin Karoline Edtstadler ein "Familienfest für Groß und Klein" im Schlosspark Schönbrunn in Wien. In einer ersten Anfragebeantwortung an die Neos gab das einstige Nachhaltigkeitsministerium unter Köstinger an, selbst 47.000 Euro gezahlt zu haben, den Großteil übernahmen die Österreichischen Bundesgärten mit 184.000 Euro.

Medienberichten zufolge wurde für das Fest jedoch deutlich mehr an Steuergeld ausgegeben. Übergangs-Frauenministerin Ines Stilling erklärte in ihrer Beantwortung einer Neos-Anfrage, dass die Feierlichkeiten um 70.000 Euro mehr gekostet hätten als von der ehemaligen Umweltministerin behauptet. "Das Bundeskanzleramt, Sektion Familien und Jugend, übernahm Kosten in der Höhe von bis zu 70.000 Euro", schreibt sie in ihrer Anfragebeantwortung an die Neos. Das ergibt Gesamtkosten von 301.000 Euro. Diese Ausgaben betrafen laut der Ressortchefin die Umsetzung des Familienprogrammes und des Bühnenprogrammes.

Unstimmigkeiten gibt es auch bei der Gästeliste: Wie Ex-Ministerin Köstinger erklärte, sei es kein Fest der ÖVP gewesen, da die gesamte türkis-blaue Regierung eingeladen gewesen sei. Dem widerspricht Stilling: "Es waren keine Regierungsvertreter der FPÖ eingeladen", so die Übergangsministerin.