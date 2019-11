ÖVP erobert Platz eins zurück, herbe Verluste für SP und FP

Der Applaus wollte nicht enden, als am späten Nachmittag der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer flankiert von VP-Chef Sebastian Kurz in die Parteizentrale kam. "Heute ist ein Tag der Freude und der Dankbarkeit", übte er sich in Demut.

Die ÖVP hat in der Steiermark der SPÖ den ersten Platz nach vierzehn Jahren wieder abgenommen. Sie konnte 7,6 Prozentpunkte zulegen und kommt auf 36 Prozent (vorläufiges Endergebnis inklusive Wahlkartenprognose). Kurz gratulierte zum sensationellen Erfolg. Eine Empfehlung, welche Koalition Schützenhöfer eingehen soll, wollte er nicht geben.

In der SP-Zentrale war die Stimmung hingegen gedämpft. Das Wahlziel, den ersten Platz zu halten, wurde klar verfehlt. Die Partei büßte 6,4 Prozentpunkte ein und kam nur noch auf 22,9 Prozent. An Rücktritt denkt SP-Landeschef Michael Schickhofer dennoch nicht. Das vorläufige Ergebnis sei besser als die letzten Umfragen, die die steirische SPÖ bei 19 Prozent gesehen hätten. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner war nicht nach Graz gekommen, die steirische SPÖ war schon vor Wochen auf Distanz zu ihr gegangen. SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sah nicht die Bundespartei in der Verantwortung für die Verluste: Erschwerend sei in der Steiermark gewesen, dass die SPÖ 2015 freiwillig auf den Landeshauptmann verzichtet habe, so Deutsch.

Keine Oppositionsansage

Keinen Grund zur Freude hatte auch FP-Obmann Mario Kunasek. Die anhaltende Krise der FPÖ von Ibiza bis Casinos und Liederbuch-Affäre schadete der Partei nachhaltig. Obwohl der frühere Verteidigungsminister bei den Wählern gute Werte erzielt, verlor die Partei fast zehn Prozentpunkte und kommt nun auf 17,3 Prozent. Mit einem vergleichbaren Wahlergebnis hatte die Bundes-FPÖ den Gang in die Opposition angekündigt, Kunasek wollte davon hingegen nichts wissen. Er sah im Ergebnis einen Auftrag, miteinander zu reden. Und er übte sich in Optimismus: "Ich freue mich schon auf die nächste Landtagswahl."

Die Grünen waren in Jubelstimmung. Die Ökos haben zwar mit 12,2 Prozent ein schwächeres Ergebnis als im Bund erzielt, im Vergleich zu 2015 konnten sie aber deutlich zulegen. "Es ist so ein schöner Moment, ich könnte alle umarmen", freute sich die grüne Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl.

Für Kommunisten und Neos war die Wahl eine Zitterpartie, doch letztlich schafften es beide Parteien. Die Kommunisten, die in der Steiermark seit Jahren mitmischen, konnten sogar ihr Ergebnis ausbauen und kamen auf sechs Prozent. Die Neos ziehen erstmals in den steirischen Landtag ein. Sie sind damit in sechs Landesparlamenten vertreten.

Schub für türkis-grüne Verhandler

Der bisherige Regierungschef als souveräner Sieger, große Zugewinne für die Grünen, starke Verluste für die von Skandalen gebeutelten Blauen und ein bescheidenes Ergebnis für die SPÖ. Bis dahin wäre die Landtagswahl in der Steiermark als Blaupause für die Nationalratswahl vor knapp zwei Monaten durchgegangen.

Und dennoch sind es die Details, die wesentliche Unterschiede ausmachen. Der wichtigste: Im Gegensatz zu VP-Bundesobmann Sebastian Kurz fehlt Hermann Schützenhöfer in der Steiermark die Mehrheit für die schwarz-grüne Option. Auch wenn die Wahlkarten theoretisch noch einen – wohl zu riskanten – Überhang von einem Mandat bringen könnten.

Zwei Optionen

Will Schützenhöfer eine Zweier-Koalition in Graz, dann bleibt ihm nur die Neuauflage der „Reformpartnerschaft“ mit der SPÖ von Michael Schickhofer. Oder der Landeshauptmann vollzieht einen Schwenk zu Schwarz-Blau mit FP-Chef Mario Kunasek. Dreiervarianten sind zwar theoretisch möglich, haben aber bereits im Wahlkampf in den Überlegungen keine Rolle gespielt.

Obwohl Schützenhöfer wie üblich für den Wahlsieger Gespräche mit allen Parteien angekündigt hat, gilt ein Comeback der Großen Koalition als aussichtsreichste Variante. Was auch daran liegt, dass Schickhofer trotz der Verluste bleiben dürfte. Womit Schützenhöfer sein gewohntes Gegenüber erhalten bliebe. Mit Kärnten (SP-VP) und der Steiermark ist der Süden Österreichs das letzte Rückzugsgebiet für den langjährigen Dauerbrenner auf Bundesebene.

Dort hat VP-Obmann Kurz abseits der Mikrofone schon mehrfach angedeutet, dass er für den Fall eines Scheiterns der türkis-grünen Verhandlungen lieber wieder mit den angeschlagenen Blauen einen neuen Plan B in Angriff nehmen würde als mit der SPÖ von Pamela Rendi-Wagner.

Vorerst war für Kurz und sein Gegenüber mit steirischen Wurzeln, Grünen-Chef Werner Kogler, dieser letzte Urnengang des Jahres eine Moralinjektion. Am viertgrößten Wählermarkt des Landes ist die Stimmung für beide Parteien ungebrochen gut. In den nächsten Wochen, notfalls bis zur Burgenland-Wahl am 26. Jänner, müssen die Verhandlungsteams nun keine Rücksicht mehr auf Wahlkämpfer nehmen. In beiden Lagern geht man davon aus, dass nun die von Kurz und Kogler so oft als Euphoriebremse beschworenen unterschiedlichen Zugänge in vielen Fragen auch auf den Tisch kommen. Die steirische Wahl war auch der Gong für die erste Runde im echten Ringen um Verhandlungsergebnisse. Ab sofort sind auch rauere Töne zu erwarten.

Rumoren in der SPÖ

In der Vergangenheit haben Landtagswahlen schon mehrfach personelle Umwälzungen im Bund ausgelöst. Diesmal sollte es aber ruhig bleiben. Am ehesten rumort es in der SPÖ seit der Nationalratswahl. In der Löwelstraße dürfte Rendi-Wagner aber trotz des historischen Tiefststands in der Steiermark noch im Sattel bleiben.

Vor allem Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der im Herbst 2020 seine erste Wahl bestreitet, will so lange an der angeschlagenen Vorsitzenden festhalten, so lange sich keine echte Alternative aufdrängt.



