ÖVP: Die perfekte Inszenierung im Bierzelt

Sonntag, 18 Uhr: Wahlkampf-Auftakt mit VP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz – noch einmal. Die Veranstaltung gestern Abend in Bregenz war die letzte von neun binnen drei Tagen. Kurz und sein Team tourten in Rekordzeit durch alle Bundesländer. Es gab neun Landes-Wahlkampfstarts statt eines Bundes-Starts.

Oberösterreich stand am Samstagvormittag auf dem Tour-Plan, hier ging es zünftig zu: Nicht in einer Kongresshalle oder Arena, sondern im Festzelt auf der Rieder Messe wurden Funktionäre und Wähler motiviert. Mehr als 3000 Besucher waren gekommen, viele davon Landwirte. So wie in den anderen Bundesländern inszenierte die ÖVP auch im türkis gefärbten Bierzelt alles perfekt, von der Moderation durch Peter L. Eppinger über den Einmarsch von Kurz bis zu den Selfies mit dem Parteichef. In seiner Rede blieb Kurz dezent. "Wir haben turbulente Monate hinter uns und entscheidende Wochen vor uns." Er sei für die Steuerreform und eine Pflegeversicherung und gegen ein CO2-Steuer.

Für Schenkelklopfer und manch deftigere Wortwahl waren der aus dem Innviertel stammende Klubobmann August Wöginger, Generalsekretär Karl Nehammer und Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer zuständig. Wöginger kritisierte die Ibiza-Protagonisten der FPÖ und sagte, dass man Kurz als "ganz starken Mann in der Europäischen Volkspartei" brauche. Nehammer warnte vor einer "rot-blauen Allianz". Hattmannsdorfer schwor darauf ein, dass noch 17 Prozent der Wähler im Land unentschlossen seien.

Landeshauptmann Thomas Stelzer kritisierte das Misstrauensvotum gegen die Bundesregierung und den späten Wahltermin und betonte die "christlichen Werte" der ÖVP. Auch verteidigte er die umstrittene Förderung für die KTM-Motohall. Das Innviertler Unternehmen habe tausende Arbeitsplätze geschaffen und technische Entwicklung betrieben, das solle in einem "Museum" gezeigt und vom Land unterstützt werden.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at