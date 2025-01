Nehammer beendet Verhandlungen mit SPÖ – und tritt zurück

Sobald den OÖN nähere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

Wie berichtet, gab VP-Bundeskanzler Karl Nehammer am Freitag via "X" bekannt, das Gespräch mit den "konstruktiven Kräften der Mitte" zu suchen, währenddessen gab SP-Vorsitzender Andreas Babler bekannt, seine Hand bleibe "ausgestreckt". Am Samstagabend dann wurde bekannt, dass die Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ abgebrochen wurden.

Nehammer tritt ab

Bereits für 19:30 Uhr hat die SPÖ eine Pressekonferenz mit Vorsitzendem Andreas Babler, dem stv. SPÖ- Klubvorsitzenden Philip Kucher und SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch einberufen. Thema: "Aktuelles zu den Regierungsverhandlungen". Auch die ÖVP kündigte an über den weiteren Fahrplan informieren zu wollen - vorerst allerdings ohne weitere Details zu nennen.

Mittlerweile ist bekannt, dass sich Karl Nehammer aus der Politik verabschiedet - er wird sich als Bundeskanzler und Parteiobmann "in den kommenden Tagen" zurückziehen. Das gab er via Social Media-Video bekannt.

"Nimm dich selbst nicht so wichtig" sei ein Satz, den ihm sein Vater mitgegeben habe, hieß es darin von Nehammer. Er werde einen geordneten Übergang ermöglichen, es sei ihm eine Ehre gewesen, dem Land zu dienen.

Der Druck auf Nehammer ist in den letzten Tagen stetig gestiegen - mit dem Scheitern der Verhandlungen war Nehammers Abgang praktisch programmiert. Seit den Mittagsstunden war nach dem Absprung der Neos am gestrigen Freitag um eine Zweiter-Koalition von ÖVP und SPÖ gerungen worden. Schon in den Nachmittagsstunden mehrten sich die Gerüchte, dass die Verhandlungen zäh liefen und zu scheitern drohen. Gegen 19 Uhr war es dann tatsächlich so weit.

Babler: "Keine gute Nachricht"

Um 19.40 Uhr trat schließlich Andreas Babler als Erster vor die Presse. Der Abbruch der Verhandlungen durch die ÖVP sei "keine gute Nachricht für das Land", sagte Babler einleitend.

Er sprach die großen Herausforderungen an - darunter das große Budget-Defizit, das die schwarz-grüne Vorgängerregierung hinterlassen habe. Der ÖVP sei nicht bewusst, was ihr Verlassen des Verhandlungstisches bedeute, eine stabile Regierung, die entschlossen entgegensteuere sei damit nicht mehr möglich.

Er habe der ÖVP und Nehammer angeboten, in den kommenden Stunden weiter zu verhandeln, die vergangenen Wochen hätten nicht umsonst sein sollen. Strittige Punkte hätten einer Lösung zugeführt werden können, ist Babler überzeugt. Er dankte Nehammer ausdrücklich für seinen Einsatz, leider hätten sich andere destruktive Kräfte in der ÖVP durchgesetzt - und zwar jener Flügel, der glaube, er könne weitermachen können wie bisher.

Die ÖVP hätte sich in wesentlichen Fragen nicht bewegt, Kürzungen alleine bei Pensionisten und Berufsgruppen wie Lehrer oder Polizisten gewollt. Das sei für die SPÖ nicht akzeptabel gewesen, sagte Babler. Es sein nicht zu verstehen, warum die ÖVP so vehement gegen eine Banken-Abgabe eintrete.

Er könne verstehen, wenn viele Menschen verärgert seien - er sei es auch, so Babler. Er warnte vor blau-schwarzen Regierung. Pensionskürzungen und Sozialabbau würden bevorstehen, die SPÖ hätte alles versucht, das zu verhindern.

Die schwarze Erzählung - und auch jene von Karl Nehammer in besagtem Video ist freilich eine ganz andere. Scharfe Kritik kommt beispielsweise von der ÖVP Niederösterreich. Die SPÖ sei weder in Niederösterreich noch im Bund verhandlungsfähig. Es seien weltfremde Forderungen gestellt worden - darunter eine flächendeckende LKW-Maut auf allen Landes- und Gemeindestraßen.

