Österreichs östliche Nachbarn öffneten Grenzen

Nachdem Österreich seine Grenzen zu den Nachbarländern außer Italien geöffnet hatte, haben Slowenien, Ungarn, Tschechien sowie die Slowakei am Freitag nachgezogen. Weder Corona-Tests noch Quarantäne sind für Reisen in die vier Länder weiterhin nötig.

Freitagfrüh beschloss die tschechische Regierung, die Grenzen zu Österreich, Deutschland, der Slowakei und Ungarn vollständig zu öffnen, wie Regierungschef Andrej Babis bekannt gab. Ursprünglich wollte Tschechien seine Grenzkontrollen erst ab 15. Juni abschaffen. Der Grund der Beschleunigung sei die Entscheidung Österreichs gewesen, seine Grenzen mit den Nachbarn außer Italien völlig zu öffnen. Außenminister Tomas Petricek wies darauf hin, dass auf der deutschen Seite noch bestimmte Beschränkungen andauerten. Flugzeuge aus EU-Ländern können seit Freitag auf allen Flughäfen in Tschechien landen, aber die Grenzkontrollen werden dort bis Ende Juni beibehalten, da bei Reisen mit dem Flugzeug die Gefahr einer Ausbreitung des Virus bestünde.

"Verkehrsampel-System"

Ab 15. Juni wird Tschechien den Fremdenverkehr auch zu vielen anderen EU- Ländern völlig freigeben. Dafür wurde ein "Verkehrsampel-System" eingeführt. Für die Reisen in bzw. aus den "sicheren" Ländern (Gruppe "grün") sind weder Corona-Tests noch eine Quarantäne erforderlich. Für die Länder der Gruppe "orange" (niedriges Risiko: Frankreich, Italien, Spanien) gilt, dass die Bürger dieser Länder bei der Einreise nach Tschechien einen negativen Corona-Test vorlegen oder in zweiwöchige Quarantäne gehen müssen, nicht aber die zurückkehrenden Tschechen. Für die Gruppe "rot" (hohes Risiko, Schweden und Großbritannien) gilt, dass alle einen negativen Test vorlegen oder in Quarantäne müssen.

Der slowakische Premier Igor Matovic verkündete die vollständige Grenzöffnung zu Österreich und Ungarn. Dies gelte ebenso für Straßen-Grenzübergänge, Radwege und die sogenannte grüne Grenze. Für andere Staaten gilt die Lockerung vorläufig aber noch nicht.

Ungarns Außenminister Szijjarto hatte Donnerstagabend die Öffnung der Grenzen mit Österreich und der Slowakei sowie für Einreisende aus Tschechien ab Freitag bekannt gegeben. Die Regierung in Ljubljana setzte Österreich auf die "Grüne Liste" jener Länder, deren Bürger ins Land dürfen. Ebenfalls auf der Liste: Kroatien und Ungarn.

