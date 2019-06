Österreichs EU-Riege mit 50 Prozent Frauen

12 der 18 Mandatare sind neu. Die Frauenquote erreicht erstmals 50 Prozent. Zuletzt lag sie bei 30 Prozent.

Haider schaffte es doch

Da Steger bei der FPÖ verzichtet, rückt wie berichtet der Oberösterreicher Roman Haider auf einen Sitz im EU-Parlament nach. Damit hat die FPÖ allerdings keine Frau unter ihren drei Abgeordneten. Mit vier Frauen hat die ÖVP künftig eine Frauenquote von 57 Prozent. Die SPÖ bringt es auf 40 Prozent. Die Grünen besetzen ihre zwei Mandate mit Sarah Wiener und Monika Vana weiblich – und das eine Neos-Mandat gehört Spitzenkandidatin Claudia Gamon.

Routinier Othmar Karas

Das Durchschnittsalter der österreichischen EU-Abgeordneten liegt nun bei 45 Jahren. Ältester in der Riege ist sowohl an Jahren als auch an Erfahrung der 61-jährige Othmar Karas (VP). Karas ist seit 1999 Abgeordneter im EU-Parlament und wird bis 2020 ÖVP-Delegationsleiter bleiben. Danach gibt er diesen Titel an Karoline Edtstadler ab.

Der künftig jüngste Österreicher kommt über das interne Vorzugsstimmenmodell der ÖVP ins EU-Parlament: Der niederösterreichische Bauernbündler Alexander Bernhuber (eigentlich Elfter auf der Liste) ist erst 27 Jahre alt.

Insgesamt stellt die Volkspartei sieben Abgeordnete, die SPÖ fünf, die FPÖ drei und die Grünen zwei Mandatare. Einen Sitz belegen die Neos. Die Abgeordneten aus Oberösterreich sind Angelika Winzig (VP), Hannes Heide (SP) und Roman Haider (FP).

