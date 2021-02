Österreichischer Ärger über bayerische Grenzschließung

Die Kritik Österreichs an den strikten Einreisekontrollen an der Grenze zwischen Tirol und Bayern reißt nicht ab. Dies sei eine "extrem strenge" Maßnahme und "unverhältnismäßig", hieß es gestern aus dem Außenministerium. Das habe man auch in einem Gespräch mit dem deutschen Botschafter Ralf Beste deponiert und "dringend appelliert", eine "pragmatische Lösung" zu finden.

Das österreichische Außenministerium sieht in den Grenzkontrollen auch eine "Wiederholung der Fehler vom Frühjahr 2020": Man dürfe die ohnehin stark geschwächte Wirtschaft nicht noch weiter massiv behindern. Auch Brüssel übt daher Kritik am Vorgehen Deutschlands, nun neuerlich den Grenzverkehr einzuschränken. Man habe sich erst kürzlich auf gemeinsame Empfehlungen für das Reisen in Corona-Zeiten geeinigt und erwarte, dass alle Länder danach handelten, betonte ein Sprecher der EU-Kommission.

Deutschland weist jede Kritik von sich, nennt die Kontrollen "leider notwendig" und betont, man brauche keine "Belehrungen" aus Brüssel, wie der Staatssekretär im deutschen Innenministerium, Stephan Mayer (CSU), sagte. Er verteidigte die stationären Grenzkontrollen zu Tirol und Tschechien. Die Regierung in Berlin habe mit Blick auf die Ausbreitung der Virusvarianten in einigen Regionen und Staaten Europas handeln müssen, erklärte auch der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert.

Eine Rückkehr zum Normalzustand der offenen Grenzen sei im Interesse aller Beteiligten. Zunächst gelten die strikteren Einreiseregelungen für zehn Tage.

Am zentralen Grenzübergang von Tirol nach Bayern, in Kufstein-Kiefersfelden, herrschte am Tag zwei nach dem Start der schärferen Corona-Einreiseregeln ruhiger Verkehr. Nach Angaben des deutschen Innenministeriums wurde etwa der Hälfte von jenen, die einreisen wollten, ebendieses verweigert.

Personen mit "systemrelevanten Berufen" müssen bei Einreise ihren Arbeitsvertrag vorlegen können. Für Pendler, die das Deutsche Eck passieren wollen, wurde gestern Nachmittag eine Einigung gefunden. Dies sei nun möglich, gab Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) bekannt. Empfohlen sei aber, ein Dokument mitzuführen, das Zweck und Ziel glaubhaft und nachvollziehbar mache.

Oberösterreichs Frächter sagen, die aktuelle Situation sei "eine Katastrophe". Zusätzlich zu den deutschen Maßnahmen kämen tschechische Berufskraftfahrer nicht über die heimische Grenze, weil eine entsprechende Vereinbarung nicht weitergegeben worden sei.