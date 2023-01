Österreichisch-bulgarische Entspannung

Auf Einladung von Österreichs Kanzler Karl Nehammer (VP) besuchte gestern Bulgariens Präsident Rumen Radew das traditionelle Neujahrskonzert in Wien.

Schon zuvor hatten Nehammer und Radew bei einem Treffen die bilateralen Spannungen der vergangenen Wochen zwischen Österreich und Bulgarien diskutiert. Dass Österreich Anfang Dezember ein Veto gegen die Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in den Schengen-Raum eingelegt hatte, war in den beiden südosteuropäischen Staaten heftig kritisiert worden. Radew nannte die Entscheidung innenpolitisch motiviert.

Mehr zum Thema Kultur Kultur OÖN-Kritik zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker OÖN-Kritik: Dirigent Franz Welser-Möst machte das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker zum Ereignis der Superlative. OÖN-Kritik zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker

Die Einladung zum Neujahrskonzert war als diplomatischer Krampflöser gedacht und dürfte zumindest das Gesprächsklima verbessert haben, wie eine gemeinsame Presseerklärung von Nehammer und Radew nahelegt. Man habe vereinbart, am 23. Jänner gemeinsam die bulgarisch-türkische Grenze zu besuchen, um sich ein Bild von der aktuellen Lage zu machen und erforderliche Schritte zur Verstärkung des Grenzschutzes zu diskutieren. "Wir sind uns darüber einig, dass es viel mehr Unterstützung der EU für den bulgarischen Außengrenzschutz braucht", sagte Nehammer. "Hier geht es einerseits um die europäische Finanzierung verstärkter Zaunanlagen zwischen Bulgarien und der Türkei, zum anderen auch um eine Aufstockung der Frontex-Kapazitäten in dieser Region."

Bildergalerie: Impressionen vom Neujahrskonzert 2023 (Foto: WIENER PHILHARMONIKER/DIETER NAGL) Bild 1/21 Galerie ansehen

Die bestehenden Ressourcen der EU-Grenzschutzorganisation Frontex in Bulgarien seien bei weitem nicht ausreichend, so Nehammer. Österreich werde seinen Teil dazu beitragen und habe bereits erreicht, dass es im Februar einen Sondergipfel der EU-Regierungschefs zum Migrationsthema in Brüssel geben werde.

Radew hatte auch schon am Rande des EU-Gipfels im Dezember erklärt, dass Bulgarien "hoch motiviert" sei, seine Grenzen zu schützen. Dies erfordere eine noch engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und technische sowie finanzielle Unterstützung durch die EU, so Radew gestern. Bulgarien habe bereits beträchtliche Mittel in den Grenzschutz investiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper