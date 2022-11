Österreicher sehenen sich nach Experten in der Regierung

In einer Umfrage des Gallup-Instituts sprachen sich 72 Prozent der Befragten dafür aus, dass Ministerämter und andere wichtige Positionen in der Regierung durch Kandidaten und Kandidatinnen mit Fachkompetenz in ihrem Ressort besetzt werden. Nur 22 Prozent halten politische Expertise für relevanter.

Mehr als die Hälfte der Österreicher (56 Prozent) kann sich daher mit der Idee anfreunden, die aktuelle Regierung durch eine Experten- und Expertinnenregierung zu ersetzen, 25 Prozent davon als Übergangs- und 31 Prozent als Dauerlösung. Nur 31 Prozent lehnen dies hingegen ab. Im Februar 2021 war der Anteil jener, die gegen eine solche Regierung sind, mit 40 Prozent wesentlich höher, schreibt das Gallup-Institut.

Eine Mehrheit von 55 Prozent ist außerdem der Ansicht, dass ein Bundeskanzlerkandidat bzw. eine Bundeskanzlerkandidatin in erster Linie berufliche Erfahrung außerhalb der Politik vorweisen sollte, während 32 Prozent die Regierungserfahrung für wichtiger halten. Allgemein ist es 63 Prozent wichtiger, dass eine Partei "frischen Wind in die Politik bringt" als dass sie "lange Tradition und viel Erfahrung hat" (22 Prozent).

Die Umfrage ist Teil des Gallup-Stimmungsbarometers, einer Eigenstudie des Österreichischen Gallup-Instituts. Dabei wurden 1.000 Personen von 25. bis 28. Oktober repräsentativ für die im Internet aktive Bevölkerung ab 16 Jahren befragt.