Österreich wird langsam wieder hochgefahren

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Österreich steigt nicht mehr so stark. Am Freitag betrug das Plus 3,8 Prozent. Auch der Zeitraum, in dem sich die Zahl der Infizierten verdoppelt, wird länger. Laut Gesundheitsministerium stieg die Verdoppelungsrate von voriger auf diese Woche von rund vier auf zehn Tage.

Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens zeigen also Wirkung. Diese verlangen der Bevölkerung und der Wirtschaft sehr viel ab. Darum sollen nach Ostern die Geschäfte, die vor knapp drei Wochen schließen mussten, wieder öffnen dürfen, wie es aus hohen politischen Kreisen heißt. Wann genau, ist noch unklar. Das soll nächste Woche präsentiert werden. Derzeit sind nur Supermärkte in Betrieb.

Es wird beim Einkauf Auflagen geben, wie die Maskenpflicht und die Reduktion der Frequenzen. Auch über die Auswertung von Handydaten wird weiter debattiert, nicht alle Politiker der Koalitionsparteien sollen dafür sein.

OÖN-TV Kompakt: Wirtschaft "langsam hochfahren"

Noch länger geschlossen bleiben dürfte die Gastronomie. Offenbar werden auch Pläne gewälzt, künftig über die Krankenkassen Bewusstseinsbildung bei Personen mit Vorerkrankungen zu machen. Die Corona-Risikogruppe soll weiter soziale Kontakte vermeiden.

"Sind noch nicht über den Berg"

In den vergangenen Tagen dürfte es viele Gespräche von Spitzenpolitikern mit Wirtschaftsvertretern gegeben haben. Sukkurs: Die Hilfspakete für die Wirtschaft sind gut, es müsse aber auch Geld in den Güterkreislauf kommen – daher brauche es erste Lockerungen.

Vage blieb am Freitag noch Werner Kogler (Grüne). Er kündigte für kommende Woche Fahrpläne für das langsame Hochfahren an. Man sei noch nicht über den Berg, warnte Kanzler Sebastian Kurz (VP). Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne): Es brauche weiter Disziplin, vor allem in den Osterferien. "Sonst kann uns alles kippen." Es gebe auch keinen Spielraum für Familienfeiern zu Ostern.

In Vorarlberg wurde die Quarantäne über mehrere Orte aufgehoben. Das Land Oberösterreich teilte einen weiteren Corona-Todesfall mit, eine 94-jährige aus Linz. (az)