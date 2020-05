Ab 15. Juni werden die Grenzübergänge zwischen Österreich und Deutschland wieder uneingeschränkt und ohne Kontrollen passierbar sein. Was die OÖNachrichten bereits angekündigt hatten, wurde gestern, Mittwoch, von der Bundesregierung und auch von deutscher Seite bestätigt. In einer "ersten Phase", so Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), werden schon ab Freitag die Kontrollen gelockert.