Österreich: Stufenplan für eine EU-Erweiterung

Ende Mai haben Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (VP) und Europaministerin Karoline Edtstadler (VP) ein inoffizielles Arbeitspapier – genannt "Non Paper" – an alle EU-Mitgliedsstaaten sowie an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und den EU-Kommissar Oliver Varhelyi versandt.

Darin wird ein Stufenplan für künftige EU-Erweiterungen vor allem für Staaten in Ost- und Südosteuropa vorgeschlagen. Dieser reicht von der Integration in den Binnenmarkt über die Beteiligung an der EU-Energie- und -Klimapolitik und den EU-Bildungsprogrammen sowie der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bis zur Teilnahme an europäischen Krisenvorsorgemechanismen. Man müsse Wege finden, um den Beitrittsprozess greifbarer zu machen, die Bürger in den Kandidatenländern sollten mit notwendigen Reformen auf dem Weg zum Beitritt auch Vorteile verbinden, heißt es in dem Positionspapier Österreichs. Ausschlaggebend für die Initiative war der russische Angriffskrieg in der Ukraine. "Die Krise gefährdet die östliche Nachbarschaftspolitik der EU und könnte negative Auswirkungen auf die Stabilität auf dem westlichen Balkan haben. Infolgedessen würde sich der Konflikt von den Grenzen der EU in ihre Mitte verlagern", warnen Schallenberg und Edtstadler.

Sloweniens Außenministerin Tanja Fajon hat Unterstützung für die Initiative signalisiert. "Ich habe das Papier gelesen, es ist ein gutes und wir werden weiter darüber diskutieren", sagte sie. Positiv äußerten sich laut Außenministerium auch Ungarn und Italien. Die estnische Premierministerin Kaja Kallas zeigte sich zurückhaltend. Sie sagte, andere Wege anzubieten, sei nicht die Hoffnung, die Bewerberstaaten wie die Ukraine bräuchten.