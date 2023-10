Österreich: Parteien im "Schulterschluss" mit Israel

Der Großangriff der Hamas im Gazastreifen hat gestern auch die österreichische Bundesregierung in Alarmbereitschaft versetzt. Gegen Mittag wurde der iranische Botschafter ins Außenministerium zitiert. Die offizielle Reaktion aus Teheran auf den barbarischen Angriff auf Israel sei zutiefst verstörend und abzulehnen.

"Dass dieser feige terroristische Überfall als Heldentat gefeiert, Israel als ,kriminelles Apartheidregime’ bezeichnet und die Auslöschung Israels gefordert wird, verurteilen wir aufs Schärfste", hieß es aus dem Büro von Außenminister Alexander Schallenberg (VP).

Zahlungen auf Eis gelegt

Stunden davor hatte Schallenberg angekündigt, dass die Regierung wegen der Gewalteskalation "alle Zahlungen der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit" mit den Palästinensern "vorerst auf Eis legen" werde. "Das Ausmaß des Terrors ist entsetzlich. Das ist ein derartiger Bruch, dass man nicht zur Tagesordnung übergehen kann", begründete Schallenberg den Schritt. Auch die EU und Deutschland kappen die entsprechenden Hilfen.

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) unterstützt bisher sieben Projekte in Palästina im Gesamtwert von 18,8 Millionen Euro. Der Schwerpunkt liege auf der Wasser- und Gesundheitsversorgung sowie der Stärkung der Frauen, teilte das Außenministerium mit. Überlegt wird derzeit, ob Projekte, die mit nichtstaatlichen Hilfsorganisationen abgewickelt werden, von der Maßnahme ausgenommen werden.

Die Hilfsorganisation CARE appellierte an die Bundesregierung, die Prüfung der betroffenen Projekte so rasch wie möglich durchzuführen, damit sie ihre "humanitäre Arbeit ehest fortsetzen und besonders vulnerable Gruppen wie Frauen, Kinder und ältere Menschen weiter unterstützen" könne. CARE Österreich führt derzeit zwei Projekte in Palästina durch, die finanziell von der OEZA unterstützt werden.

Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi, zeigte sich bestürzt über Schallenbergs Ankündigungen: "Dieser Schritt bedeutet eine kollektive Bestrafung für die palästinensische Bevölkerung und unterstützt Israels aggressive Politik gegen die palästinensische Zivilbevölkerung", kritisierte der Diplomat. Er bezeichnete die internationale Entwicklungszusammenarbeit als "eine wichtige Säule der Stabilität in dieser Region".

Der Terrorangriff der Hamas löste gestern einen seltenen Schulterschluss in der heimischen Innenpolitik aus. Die Obleute aller fünf Parlamentsparteien sprachen in einer auf X (vormals Twitter) veröffentlichten gemeinsamen Erklärung "dem israelischen Volk und dem Staat Israel geeint unsere Solidarität aus".

"Seite an Seite mit Israel"

Man verurteile den brutalen Angriff der Terrororganisation aufs Schärfste. "Unsere Demokratie muss wehrhaft sein und ist aufgrund ihrer Geschichte hier besonders in der Verantwortung, mit Israel im Kampf gegen den Terror Seite an Seite zu stehen", hieß es weiter.

Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) will heute ein Treffen mit Recep Tayyip Erdogan (siehe Meldung unten) in Ankara auch dafür nützen, über die Möglichkeiten des türkischen Staatspräsidenten als Vermittler in der arabischen Welt zu sprechen.

Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Das Parlament in den Farben Israels

Das Parlament, die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) und die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) haben gestern den Angriff der Hamas auf Israel scharf verurteilt. Seit gestern Abend wird das Parlament für drei Tage in den Farben der israelischen Fahne bestrahlt.

Die Präsidialkonferenz von Nationalrat und Bundesrat, zu ihr gehören die Präsidenten von National- und Bundesrat sowie die Klubchefs aller Fraktionen, bekundete die Solidarität mit Israel und forderte die Freilassung aller von der Hamas verschleppten Geiseln.

Oskar Deutsch, IKG-Präsident in Österreich, forderte eine Erhöhung des internationalen Drucks, um alle Geiseln zu befreien. Deutsch lobte die „überwältigenden“ Solidaritätsbekundungen aus Österreich. In Bezug auf die pro-palästinensischen Kundgebungen meinte er: „Die wenigen, die auf den Straßen Wiens die Sadisten aus dem Gazastreifen und die Hunderten Toten in Israel feiern, sind nicht Österreich. Sie sind niederträchtig, und es gilt, gegen Terror-Fans mit allen Möglichkeiten, die der Rechtsstaat bietet, vorzugehen.“

Zuvor hatte auch die Islamische Glaubensgemeinschaft zu einem Ende der Gewalt im Nahen Osten sowie der „Gewaltverherrlichung“ auf Österreichs Straßen aufgerufen. Die Attacken der Hamas seien „aufs Schärfste abzulehnen“, sagte IGGÖ-Präsident Ümit Vural.

