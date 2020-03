Österreich muss sich auf mehrere Wochen Ausnahmezustand einstellen

Österreich wird die diese Woche vollzogenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zumindest einmal für die nächsten zwei bis vier Wochen aufrecht halten müssen, sickerte am Dienstag aus Regierungskreisen durch. Die Disziplin der Österreicher, was die Ausgangsbeschränkungen betrifft, wird ausdrücklich gelobt. "Wir sind zufrieden, wie das am Montag gelaufen ist", hieß es gestern. Aber das müsse so bleiben, und zwar "wochenlang". Die Frequenz im Bahnverkehr sank zu Wochenbeginn um 70 Prozent. Um 95 Prozent weniger Kinder sind in den Schulen.

Auf die Frage, ob es Verschärfungen bei den Maßnahmen geben werde, sagte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gestern bei einer Pressekonferenz, dass man derzeit keine Pläne einer umfassenden Verschärfung in Vorbereitung habe. Auszuschließen sei nicht, dass "in dem einen oder anderen Bereich nachjustiert" werden müsse. Am Wochenende werden die Maßnahmen evaluiert.

3000 Milizsoldaten einberufen

Ergänzende Maßnahmen präsentierten Innenminister Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide VP). Das Bundesheer werde mit Mai 3000 Milizsoldaten mobilisieren, so Tanner. Zudem übernimmt das Heer die Überwachung von Botschaften, damit die Polizei Kapazitäten freispielen kann. Weiters bekommen die 2000 Grundwehrdiener, deren Dienst um zwei Monate verlängert wird, analog zu den Zivildienern zusätzlich zur Entschädigung (228 Euro) 190 Euro Anerkennungsprämie pro Monat.

2500 Zivildiener sind laut Ministerin Elisabeth Köstinger (VP) schon dem Aufruf der Regierung zu außerordentlichem Zivildienst gefolgt. 1850 Soldaten helfen derzeit im Kampf gegen das Virus, 800 davon in Supermärkten.

Nehammer erklärte, dass auch 1200 Polizeischüler des dritten und vierten Semesters zur Unterstützung herangezogen würden. Laut Anschober müssen Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten ab heute 14 Tage in Heimquarantäne verbringen, betroffen sind nahezu alle europäischen Länder.

Aus dem Kanzleramt verlautet, dass sich Sebastian Kurz bei den Regierungschefs jener Länder telefonisch informiert habe, die die Krise bisher am besten bewältigt haben, das sind Südkorea, Japan und Singapur. Von dort heißt es: Beendet eure harten Maßnahmen nicht zu früh. Und rechnet mit einem Verlauf, der viel länger dauert als erwartet. Erstmals tagte in Österreich eine Arbeitsgruppe, die sich mit den wirtschaftlichen Folgen beschäftigt. Alle bisherigen negativen Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung seien zu tief gegriffen, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Wirksam würden vor allem Sekundäreffekte, weil in wichtigen Branchen jetzt auch Arbeiter aus dem Osten fehlen, vor allem in der Pflege. "Das wird zum Crashkurs in Pflege und Betreuung", heißt es. Anschober und Nehammer betonten gestern, dass mit Ländern, die Grenzen geschlossen haben, weiter über Ausnahmeregelungen für Pflegerinnen verhandelt werde. Dem Vernehmen nach wird auch überlegt, Pflegekräfte aus Osteuropa via Luftbrücke nach Österreich zu bringen.

Die Bundesländer sollen wegen des exponentiellen Anstiegs bei Infizierten Notlazarette errichten.

Vom Kanzleramt wurden die Medien gestern in einer Rundschaltung gebeten, die Österreicher zu ersuchen, nicht wegen Kleinigkeiten die eingerichteten Hotlines zu befassen. Die Servicenummern sollen für absolut dringliche Fälle frei bleiben.

Talk mit Landespolizeidirektor Andreas Pilsl Andreas Pilsl gibt uns einen Einblick in den Krisenstab der Polizei OÖ.

Kurz: Durchhalten

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) dankte gestern, Dienstag, der Bevölkerung für ihre Unterstützung bei der Bewältigung der Coronavirus-Krise: „Sie als Österreicherinnen und Österreicher leisten einen beeindruckenden Beitrag und retten damit viele Leben.“

Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen seien massiv, darum rief Kurz zum Durchhalten auf: „Ich bitte Sie, alle Österreicherinnen und Österreicher, dass Sie sich weiter strikt an die Maßnahmen und Empfehlungen halten. Bleiben Sie weiter zu Hause und schützen Sie vor allem die ältere Generation. Bitte bedenken Sie stets, egal ob beim Einkaufen im Supermarkt oder in anderen Stresssituationen: wir sind ein Team, das Team Österreich. Stehen wir alle zusammen!“

Indirekte Kritik gab es am Widerstand bei einigen „Entscheidungsträgern“. Kurz sagte: „Die Entscheidungen sind anfangs auf viel Widerstand bei Entscheidungsträgern gestoßen, waren nicht leicht, aber sie waren notwendig. Heute bin ich froh, dass wir als eines der ersten Länder in Europa diese Entscheidungen getroffen haben.“